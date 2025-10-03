Horner ’appelle pratiquement toutes les équipes de F1’ en ce moment

L’ancien directeur de Red Bull Racing, Christian Horner, contacte pratiquement tous les propriétaires d’écurie afin de trouver un moyen de revenir en Formule 1.

C’est ce qu’a confirmé aujourd’hui encore Andy Cowell, directeur général d’Aston Martin F1, lors de la conférence de presse de la FIA du jour au Grand Prix de Singapour.

Aston Martin F1 fait partie des écuries qui ont été associées à un avenir possible avec Horner. Hier, Cowell avait refusé de fermer la porte à une telle association.

Depuis, Cowell a déclaré avoir vérifié la situation auprès du propriétaire de l’écurie, Lawrence Stroll.

"J’ai discuté avec Lawrence ce matin pour savoir ce qu’il en sait. Il semble que Christian soit en train d’appeler pratiquement tous les propriétaires d’écurie en ce moment."

"Je peux affirmer clairement qu’il n’y a aucun projet concernant l’implication de Christian dans un rôle opérationnel ou d’investissement à l’avenir."

Le directeur de l’écurie Haas F1, Ayao Komatsu, avait déclaré hier que Horner avait "approché" l’écurie basée aux États-Unis, mais a ajouté aujourd’hui "Cela n’a pas été plus loin. C’est terminé."

Le nouveau directeur général d’Alpine, Steve Nielsen (en photo ci-dessous), a confirmé que le conseiller exécutif et patron de facto de l’écurie française, Flavio Briatore, était "un vieil ami" de Horner. Horner a en effet aussi été associé à une possible prise de parts dans l’équipe basée à Enstone.

"Mais je ne sais pas de quoi ils parlent. Tout ce que je sais, c’est qu’il n’y a pas de projet pour que Christian rejoigne Alpine, mais cela ne veut pas dire que cela n’arrivera pas, c’est la F1 après tout," répond Nielsen aujourd’hui.

James Vowles, directeur de l’écurie Williams F1, affirme de son côté que Horner ne les avait pas contactés.

"Nous sommes très satisfaits de la structure que nous avons et elle fonctionne bien. Je ne vois aucune raison de changer cela."

Lorsqu’on lui a demandé plus tard s’il accepterait une conversation avec Horner s’il devait contacter Williams, Vowles a ajouté que "vous devriez toujours accueillir une conversation, cela ne sert à rien de fermer la porte avant."