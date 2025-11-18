Mercedes F1 calme les ambitions d’Antonelli pour Las Vegas

Mercedes aborde le Grand Prix de Las Vegas de Formule 1 avec prudence, malgré le souvenir éclatant de sa domination l’an dernier et les propos optimistes de Kimi Antonelli, qui vise peut-être sur ce circuit urbain sa première victoire après sa belle démonstration au Brésil.

En 2024, George Russell et Lewis Hamilton avaient réalisé un doublé sous les projecteurs du Strip, profitant d’une W15 particulièrement efficace dans les conditions fraîches de la nuit du Nevada. Mais cette fois, Toto Wolff refuse catégoriquement de nourrir des attentes excessives lorsqu’on l’interroge sur les ambitions de son jeune pilote italien !

"J’ai dit à nos ingénieurs : ’Gardons exactement la même voiture que l’an dernier. Ne la changeons pas’. Mais malheureusement, ce n’est plus possible, la W16 est différente de la W15. Nous devons analyser précisément la voiture qu’il nous faut pour Las Vegas, quelle sera la température ambiante, et si nous pouvons réellement reproduire ce type de performances. Mais j’en doute."

Cette saison, la W16 présente des caractéristiques différentes de sa devancière, et le patron de l’écurie estime que Russell et Antonelli devront composer avec un contexte nouveau.

"Nous devons arriver là-bas l’esprit ouvert. C’est un nouveau week-end, et j’espère que nous serons capables de bien performer."

Si les sessions ont été avancées plus tôt dans la soirée, ce qui devrait offrir des températures légèrement plus élevées, une masse d’air froid menace de neutraliser cet avantage. Un élément potentiellement décisif dans la lutte au championnat constructeurs.

Mercedes occupe actuellement la deuxième place, avec 32 points d’avance sur Red Bull et 36 sur Ferrari, une marge encore fragile à trois manches du terme.

Interrogé sur la possibilité que Las Vegas constitue la dernière grande chance de victoire pour Mercedes en 2025, que ce soit pour Russell ou Antonelli, Wolff nuance fortement !

"J’aurais dit que Silverstone était une excellente opportunité. Et finalement nous avons gagné à Montréal, mais à Silverstone, pas du tout, et Spa non plus. Je ne veux pas fixer nos attentes en fonction du résultat de l’an dernier, car nous avons déjà été échaudés."

"Au Brésil, par exemple, nous avions dominé une année, et l’année suivante nous étions nulle part. Cette année c’était bien à nouveau !"

"J’ai vraiment hâte que nous soyons en piste à Las Vegas, puis nous verrons ce que nous serons capables de faire."