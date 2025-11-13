Alpine F1 visitée par deux intrus, des soupçons d’espionnage industriel

La police française enquête sur une mystérieuse effraction dans les locaux d’Alpine F1 - Renault à Viry-Châtillon, alors que les soupçons grandissent quant à une possible tentative d’espionnage industriel.

Cette étrange intrusion, révélée pour la première fois par Le Parisien, s’est produite lundi soir vers 22 heures, lorsque deux individus non identifiés ont forcé l’entrée du hall en brisant une vitre.

Selon des sources policières, les intrus se sont ensuite dirigés directement à l’étage vers les bureaux de la direction et des cadres, forçant plusieurs portes intérieures avant de quitter le bâtiment quelques minutes plus tard.

Il semble toutefois que rien n’ait été volé.

"Rien n’a été volé. Tout va bien. Il n’y avait aucun employé sur place à ce moment-là," a déclaré une source au Parisien.

Le procureur d’Evry a confirmé qu’une enquête était en cours. Les images de vidéosurveillance et les empreintes digitales sont actuellement analysées, mais aucune arrestation n’a encore été effectuée.

Le vol ayant été écarté, "toutes les autres pistes sont explorées, y compris celle de l’espionnage industriel."

On peut souligner le timing et le lieu étranges de l’incident : le site historique de Viry ne conçoit plus les moteurs F1 d’Alpine, l’équipe passant aux moteurs Mercedes à partir de 2026. Une grande partie du personnel chargé des moteurs a déjà été transférée ailleurs, notamment chez Ferrari.

Il a également été rapporté que les auteurs semblaient savoir exactement où ils allaient, se dirigeant directement vers les bureaux de la direction avant de quitter brusquement les lieux par une sortie latérale.

Alpine F1 n’a fait aucun commentaire public au-delà de la confirmation de l’incident.