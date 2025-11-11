Alpine F1 salue un Gasly ’exceptionnel’ mais ne comprend pas ses progrès

Alpine F1 a inscrit deux points au Grand Prix du Brésil, grâce à la huitième place de Pierre Gasly lors du Sprint, et à la dixième position du Français en course. Deux très bons résultats qui ne sont pas passés inaperçus auprès des dirigeants de l’équipe.

Steve Nielsen, le directeur général, salue un regain de forme inattendu et des performances impressionnantes de son leader, qui a évolué dans le top 10 tout au long du week-end.

"C’est un point de plus au compteur et une course où nous avons été compétitifs face à des équipes du milieu de grille pourtant plus rapides que nous depuis le début de saison" a déclaré Nielsen au terme du week-end.

"Pierre a réalisé une prestation exceptionnelle pour être bien placé, avec une combativité remarquable. Il a dû se montrer solide en attaque et intraitable en défense, notamment en fin de course pour conserver le dernier point en jeu."

"Franco a également connu de belles phases avec un bon rythme, et il a réussi à revenir sur le peloton qui se battait pour les points dans son ultime relais" poursuit-il, expliquant qu’Alpine doit saisir les raisons de ce regain de forme.

"C’est un week-end dont nous devons analyser les données en profondeur pour comprendre ce regain de performance. Bien sûr, il y a des choses à améliorer, nous le ferons et il nous reste trois courses avant de conclure la saison. Nous pouvons aborder Las Vegas avec davantage de confiance et espérer être à nouveau dans le match."