Alpine F1 admet avant Vegas que la 10e et dernière place est inévitable

Alpine F1 retrouve la capitale mondiale du divertissement pour lancer le triple rendez-vous final du calendrier au Grand Prix de Las Vegas 2025. Pierre Gasly et Franco Colapinto défieront samedi soir (dimanche à 5h, en heure française) le circuit urbain de Las Vegas lors d’une course de cinquante tours.

Emprunté pour la première fois par la Formule 1 en 2023, ce circuit rapide longe plusieurs sites célèbres de la ville, dont le Strip. Les pilotes zigzagueront sur le tracé vers l’emblématique Sphere avant de négocier les virages 11 et 12, qui contournent The Venetian Resort et de filer sur le Las Vegas Boulevard. Ce circuit atypique s’est rapidement imposé comme l’un des plus glamours du calendrier et accueillera de nouveau le paddock alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite.

Pour Steve Nielsen, directeur général d’Alpine F1 depuis deux mois et demi, c’est l’heure d’un premier bilan avant le sprint final de cette saison.

"Nous abordons les trois dernières épreuves du calendrier avec un peu de positivité puisque nous avons été plus performants et compétitifs à São Paulo, où Pierre a pu inscrire deux points."

"La saison a été longue et parfois éprouvante pour l’équipe, car nous avons dû composer entre la compétition et la conception d’une toute nouvelle voiture. Cela a impacté nos efforts en 2025 et, de toute évidence, nous ne nous battons pas pour des résultats satisfaisants. Nous ne connaîtrons les conséquences de ces choix qu’à Melbourne l’an prochain et nous nous concentrons maintenant sur la piste pour finir cette campagne du mieux possible."

"Même si nous semblons nous diriger vers la dixième (et dernière) place du championnat, une réalité que nous acceptons, nous donnerons quand même tout pour tenter de terminer dans les points sur les trois prochains rendez-vous, comme à São Paulo. Ce sera aussi un test pour toute l’écurie, qui aura l’occasion de démontrer son excellence dans tous les domaines, même sans résultat significatif à la clé."

"Las Vegas est un circuit unique à bien des égards et réserve souvent des surprises, comme la superbe qualification de Pierre, troisième il y a un an. C’est une destination que nous apprécions tous, d’autant plus que nous séjournons au Venetian Resort, comme beaucoup de nos invités et autres partenaires. Ensuite, nous nous envolerons pour le Moyen-Orient, avec le Qatar et Abu Dhabi, avant que nos projets pour 2026 ne prennent véritablement vie."