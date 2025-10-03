GP de Singapour, EL2 : Piastri devance Hadjar lors d’une séance marquée par de nombreuses erreurs

Après des EL1 disputés de jour, c’est l’heure de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour de F1, sur un tracé de Marina Bay désormais plongé dans la nuit. Cependant, les 4,940 kilomètres du circuit sont baignés de lumière artificielle.

Fernando Alonso a signé le meilleur chrono de la première séance, et c’était la surprise du jour, même si l’on s’attend à voir le pilote Aston Martin reculer dans la hiérarchie au fil du week-end. Les Ferrari, les McLaren et Max Verstappen étaient dans le bon rythme.

Malgré quelques petites erreurs, aucun incident n’a été à noter dans la première séance libre du week-end, mais le circuit de Marina Bay reste l’un des plus piégeux de la saison, que ce soit par la proximité des murs, les bosses sur l’asphalte ou certains freinages très piégeux.

14h45 : La pluie semble s’être éloignée pour la journée, mais on peut s’attendre à une forte humidité et des températures atteignant 27 degrés, ce qui rend les conditions difficiles.

14h51 : Williams a confirmé que l’ensemble de la partie arrière de la FW47 d’Alex Albon a été changée après l’incendie lié à un problème de freins qui a empêché le Thaïlandais de rouler en EL1. Il prendra part à la séance, comme l’a expliqué James Vowles, son directeur : "Il s’agit essentiellement d’un changement de l’arrière. Cela prend juste du temps à évaluer. Mais c’est beaucoup plus facile maintenant, nous avons des trains arrière, des boîtes de vitesses et des suspensions pré-assemblés. Il est donc beaucoup plus facile de remplacer l’ensemble. Je préférerais ne manquer aucune séance, les EL2 sera beaucoup plus importante, mais c’est aussi un circuit urbain où il faut se mettre en condition, donc il sera au pied du mur."

14h56 : Helmut Marko, le consultant motorsport de Red Bull en charge des pilotes, a confirmé qu’Alex Dunne, qui a quitté le giron de McLaren, est sur la liste des possibles recrues de son junior team : "Nous sommes en discussions, maintenant qu’il est libre. Il est très agressif, rapide et maîtrise bien sa voiture. Il commet également beaucoup d’erreurs pour le moment. Mais il ressemble beaucoup à un pilote Red Bull."

15h00 : C’est parti pour la séance !

15h06 : Tous les pilotes sont en piste, et tous sont en pneus mediums.

15h08 : Andrea Kimi Antonelli signe la première référence en 1’32"883, de peu devant Lando Norris et Max Verstappen.

15h09 : George Russell était dans son premier tour rapide mais s’est loupé.

15h10 : Oscar Piastri puis Norris se portent devant la Mercedes, ce dernier signant un net meilleur temps en 1’32"226. Carlos Sainz prend le troisième temps, tandis qu’Antonelli tire tout droit dans une échappatoire.

15h12 : Verstappen s’intercale entre les deux McLaren à un dixième de Norris.

15h14 : Liam Lawson et Isack Hadjar placent les deux Racing Bulls en troisième et quatrième positions.

15h15 : Sainz prend le deuxième chrono 0"080 de Norris.

15h16 : Alonso prend la deuxième place en pneus durs à 0"027 de Norris. Aston Martin inverse les composés pour les roulages de cette première journée mais l’Espagnol, en tête ce matin, est toujours rapide !

15h17 : Piastri met tout le monde d’accord en 1’31"716, et Hamilton prend le deuxième temps à 0"118. La piste progresse, les températures rafraîchissent et les chronos tombent en conséquence ! Norris en termine avec son tour et échoue à 0"007 de son équipier !

15h18 : Russell est dans le mur ! Dans la chicane menant aux derniers virages du circuit, le pilote Mercedes a tiré tout droit et a détruit son aileron avant. Il peut repartir et rejoindre son garage.

15h19 : Le drapeau rouge est brandi car les barrières TecPro sont enfoncées, et l’aileron de la W16 git devant celles-ci. Le replay montre qu’il perd l’arrière et qu’il parvient à taper de face, mais le choc est violent. Il s’étonne d’une perte de contrôle "bizarre" mais s’en sort plutôt bien.

15h25 : La séance va reprendre à 15h29 !

15h29 : La voie des stands rouvre et les pilotes reprennent la piste pour la deuxième moitié de la séance.

15h32 : Tous les pilotes à l’exception de Russell sont en piste.

15h33 : Hamilton prend la tête en 1’31"491 en pneus mediums, et Oliver Bearman se place deuxième en gommes tendres. Esteban Ocon fait mieux avec les tendres en 1’31"480.

15h34 : Williams sépare ses tests, Sainz prend le troisième chrono en pneus tendres, et Alex Albon roule en mediums.

15h35 : Et Lawson tape le mur dans l’antépénultième virage ! A la sortie, la Racing Bulls s’écrase dans le mur de béton, arrachant sa roue avant droite et cassant la roue arrière droite. Il tente de revenir au garage mais s’immobilise dans la voie des stands, c’est un nouveau drapeau rouge !

15h47 : La séance reprend, et Norris est allé taper le mur dans les stands, son aileron est légèrement cassé !

15h48 : C’est Ferrari qui a fait sortir Leclerc devant lui et le contact entre les voitures a envoyé la McLaren dans le mur ! "Il m’a foncé dedans" lâche un Norris désabusé à la radio.

15h50 : Hadjar s’empare du meilleur temps en 1’31"440.

15h52 : Alonso prend la tête de la séance en 1’30"877, et Verstappen en termine avec le meilleur temps en 1’30"857 ! Lance Stroll prend le troisième temps, et Leclerc le cinquième.

15h55 : Piastri prend la main en 1’30"714, et Tsunoda en termine avec le neuvième temps.

15h57 : Norris se positionne quatrième, tandis que Russell n’a pas repris la piste depuis son accident.

15h58 : Ocon signe un joli cinquième temps, et Hadjar fait mieux avec le deuxième chrono !

15h59 : L’ingénieur de Norris lui propose un autre tour, mais le pilote est quelque peu frustré : "Je suis à une demi-seconde. Ce n’est pas la voiture qui est à cinq dixièmes, c’est moi qui le suis." Gêné par une Alpine, Gabriel Bortoleto s’énerve : "C’est vraiment sympa, incroyable. Il se met à faire nuit et ils deviennent aveugles".

16h00 : Fin de la première journée d’essais à Singapour !

16h01 : Bearman n’est pas passé loin de mettre sa voiture dans le mur au même virage que Russell.

Piastri termine donc la journée en tête devant Hadjar et Verstappen, puis Alonso et Norris. Stroll est sixième devant Ocon, Sainz, Leclerc et Hamilton, qui complètent le top 10. Le Britannique est le seul dans ce groupe à ne pas avoir fait de tour en gommes tendres.

Tsunoda est 11e devant Bearman et Albon, puis suivent les Sauber de Hülkenberg et Bortoleto, Gasly et Lawson. Antonelli n’a pas roulé en tendres et pointe 18e à deux secondes, devant Colapinto et Russell qui n’a pas repris la piste après son accident.