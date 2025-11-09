Gasly regrette des dépassements difficiles mais marquer un point est ’positif’

Pierre Gasly était satisfait de terminer dixième du Grand Prix du Brésil ce dimanche à Interlagos, marquant un deuxième point en deux jours. Le pilote Alpine F1 a donc permis à son team de mettre fin à une longue série, mais il reste évidemment frustré par les difficultés de se battre dans le peloton.

En effet, plusieurs de ses dépassements n’ont pas pu être confirmés parce qu’il a été repassé dans la ligne droite qui suivait le virage 3, et il admet une frustration à ce sujet.

"Ca fait quatre mois qu’on n’a pas marqué de points donc oui, je suis content. On s’est battus avec des voitures qui étaient performantes tout au long de l’année. J’ai tenté, deux fois je le dépasse au premier virage, mais dans la ligne droite qui va au virage 4 il m’a dépassé rapidement. Mais c’est positif d’être dans les points" se félicite Gasly.

"Oui, à chaque fois je dépasse et je me fais repasser dans la ligne droite qui suit. Au Mexique, il n’y a qu’une détection de DRS et quand on dépasse dans la chicane, on a encore le DRS après. Au Brésil, il y a un autre point de détection et quand on a dépassé, on n’a plus le DRS. Ca aurait mieux fonctionné si ça avait été comme au Mexique."

"C’est dommage parce que je pense que ça nous aurait mis dans une meilleure position en piste. Mais on a été performants, j’ai eu une voiture pour me battre dans le top 10 tout le week-end. Aujourd’hui je suis déçu d’une dixième place donc ça montre qu’on avait beaucoup de performance."

"On verra ce qu’on aurait pu faire différemment, je pense que j’avais plus de vitesse que ce qu’on a montré, j’ai été bloqué sans pouvoir dépasser, mais on récupère un point, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas marqué, et l’équipe a fait du bon travail."

Franco Colapinto n’a pas réussi à afficher le même niveau de performance que son équipier et, depuis la dernière ligne de la grille, l’Argentin admet qu’il n’avait pas grande chance de faire mieux que sa 15e place.

"La course s’annonçait difficile dès le départ, et l’après-midi s’est avéré long, entre la gestion des pneus et la course dans un air sale" regrette Colapinto. "La pluie qui tombait le matin a cessé et tout le monde a couru de la même manière, la plupart des pilotes effectuant deux arrêts" note Colapinto.

"Au final, nous avons terminé à peu près là où nous avions commencé et n’avons pas pu progresser beaucoup. Après la course Sprint et la reconstruction complète de la voiture, nous avons semblé avoir un peu plus de mal et nous n’avons jamais retrouvé les mêmes sensations ni le même rythme."

"La voiture ne semblait pas aussi stable et glissait davantage. Cela signifie également que nous avons dû lutter un peu plus contre la dégradation des pneus aujourd’hui et les gérer pendant la course. Nous avons beaucoup à revoir et nous allons essayer de revenir plus forts à Las Vegas et de terminer l’année sur une note positive."

"Dans l’ensemble, nous espérions mieux de ce week-end sur la piste. Les fans ont été formidables, comme toujours lors de cette course, et j’ai vraiment pu sentir leur énergie. Bravo également à l’équipe et à Pierre pour avoir remporté un autre point, ce qui est un nouveau coup de pouce pour l’équipe."