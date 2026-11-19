Fernando Alonso est heureux que la Formule 1 revienne aux moteurs V8 à partir de 2030, lui qui a été sacré une fois avec des V10 et une fois avec des V8 atmosphériques. Le pilote Aston Martin F1 pense que c’est la seule architecture valable pour la catégorie reine du sport automobile, qui doit selon lui se montrer plus pure dans sa quête de performance.

Mais alors qu’il aura 46 ans au début de la saison prochaine, et donc 49 ans début 2030 quand ces moteurs arriveront, il a confirmé qu’il ne serait plus présent en Formule 1 pour assister à ce retour à une ancienne architecture.

"Non, je ne serai plus là pour le nouveau V8. À 100 %. Oui, je me suis aussi surpris moi-même par le passé ! Mais cette fois, je pense que c’est la bonne. Quand j’arrêterai, ce sera le moment, et aussi le moment d’essayer différentes choses" a déclaré celui qui déplore la longue parenthèse du V6.

"C’est encore loin, le retour du V8, mais je pense que ce sera suffisant. Oui, c’est frustrant que nous ne l’ayons pas déjà eu en 2014. De 2014 à 2030 ou 2031, cela signifie que 16 ou 17 années de course pure sont perdues."

Un avis un peu extrême puisque les V6 hybrides de génération précédente n’ont pas été problématiques en matière de spectacle. A la décharge de l’Espagnol, il a connu de nombreuses années difficiles durant cette période et n’a certainement pas profité des meilleures conditions pour apprécier ces premiers moteurs hybrides en F1.

Outre la poursuite de son programme en F1, qui est pour l’instant sur des rails, il fera en janvier 2027 le Rallye Dakar, mais il laisse également la porte ouverte à d’autres courses emblématiques une fois sa carrière en F1 terminée.

"Le Dakar était dans mon esprit. Le Mans est dans mon esprit, les 500 Miles d’Indianapolis sont dans mon esprit. J’aime la compétition et j’aime courir dans des voitures de course où l’on a de la puissance quand on accélère, et où l’on a de la décélération quand on freine. Ce sont les choses qui nous manquent aujourd’hui en Formule 1."

"Évidemment, si je continue en Formule 1, cela restera toujours ma priorité et il est difficile de tout assembler ou de combiner différents programmes. Le Dakar, parce qu’il a lieu en janvier, s’intègre un peu mieux, mais même cela a dû se faire grâce à quelques coïncidences."

Bien qu’il ait arrêté de parler de l’IndyCar, Alonso admet qu’il pourrait y revenir dans le futur, mais confirme que ce n’est pas du tout dans ses plans à court terme, et encore moins dans ses priorités.

"Oui, je ne sais pas. Ils vont bientôt changer de voitures. Il y a une nouvelle voiture qui arrive pour 2028, je crois, donc oui. Je pourrais l’envisager un jour. Ce n’est pas dans mes plans à court terme et ce n’est pas dans mon esprit actuellement, mais je ne peux pas dire non à 100 %."