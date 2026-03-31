Honda F1 est soulagé : terminer était déjà un défi pour Aston Martin

Soulagement immense chez Honda et Aston Martin F1 après le Grand Prix du Japon : pour la première fois cette saison, l’AMR26 a vu l’arrivée. Un résultat modeste en apparence, mais vécu comme une véritable victoire en interne après un début d’année marqué par des problèmes de fiabilité, notamment liés aux fortes vibrations du groupe propulseur.

Président de Honda Racing, Koji Watanabe n’a pas caché son émotion à Suzuka.

"Je n’ai jamais autant souhaité qu’une voiture termine une course. Je suis tellement soulagé... tellement soulagé. Je n’ai jamais autant voulu voir une voiture franchir la ligne d’arrivée," a-t-il confié.

Un objectif clair avait été fixé avant même le départ, comme l’a rappelé Watanabe, saluant le rôle du responsable des opérations piste de l’écurie, Mike Krack.

"Lors de la réunion d’équipe avant la course, M. Krack nous a dit de viser simplement l’arrivée. Cela nous a aidés à donner une direction claire à l’équipe."

Dans une ambiance particulière à domicile, plusieurs figures clés se sont mobilisées, à commencer par Shintaro Orihara, directeur général piste et ingénieur en chef côté Honda.

"Sur la grille, Orihara m’a dit qu’il ferait de son mieux pour terminer la course," a raconté Watanabe.

Le moment a également été marqué par une touche d’humour avec Fernando Alonso.

"Alonso est venu me voir sur la grille et m’a dit en japonais ’Ganbatte !’... Bon, il ne comprend pas vraiment le japonais, donc je pense qu’il voulait dire ’Ganbaru yo !’ (je vais faire de mon mieux !)."

Au-delà de l’anecdote, Watanabe a surtout tenu à saluer l’effort collectif ayant permis d’atteindre cet objectif minimal mais crucial.

"Tout le monde a travaillé dur vers un objectif commun : terminer la course. Et je pense que c’est une étape importante pour nous. Je suis vraiment reconnaissant envers les équipes Aston Martin et Honda qui ont énormément travaillé sur place, et j’en suis très heureux."

Un premier jalon, appelé à servir de base pour la suite.

"Je pense que cela va aussi les encourager. Je veux utiliser cela comme tremplin pour passer à l’étape suivante," a-t-il conclu.

Du côté technique, le constat est similaire. Shintaro Orihara a souligné l’importance de boucler enfin une distance de course complète, en particulier avec la voiture d’Alonso.

"A Suzuka, nous avons parcouru la distance complète avec la voiture de Fernando, ce qui constitue une première étape positive en termes de fiabilité. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas franchi la ligne d’arrivée, et jusqu’à présent, nous terminions la course à mi-parcours environ, mais nous voulions aller plus loin."

Ces dernières semaines, les efforts se sont concentrés sur plusieurs axes clés : "Nous avons travaillé dur avec l’équipe pour améliorer cet aspect fiabilité. En parallèle, nous avons aussi amélioré les performances du moteur et optimisé notre stratégie de gestion de l’énergie."

"Nous avons testé de nouvelles solutions vendredi, en complément de ce sur quoi nous travaillions depuis la Chine. Cependant, nous n’avons pas encore pu les mettre en œuvre pour la course, et les vibrations ressenties par le pilote n’ont pas évolué depuis le Grand Prix de Chine. Je pense donc que ce sont les efforts du pilote qui nous ont permis de terminer la course."

"Nous avons collecté beaucoup de données en terminant la course avec Fernando, ce qui nous donne davantage d’informations pour progresser. Nous allons nous concentrer là-dessus au cours des quatre prochaines semaines avant Miami."

Enfin, courir à domicile a donné une dimension particulière à ce week-end.

"C’est un petit pas, mais nous, et toute l’équipe, souhaitions terminer la course devant les fans venus à Suzuka. Ces 53 tours nous ont paru une éternité. Courir devant notre public avec Lance et Fernando était spécial, et il était émouvant de voir les banderoles et les messages de soutien pendant le Grand Prix du Japon."