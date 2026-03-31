Bottas révèle une ’loterie interne’ dans la qualité des pièces chez Cadillac F1
Des écarts entre les deux voitures à régler pendant la pause d’avril
En difficulté logique pour sa première saison en Formule 1, l’écurie Cadillac F1 semble déjà confrontée à des problèmes de jeunesse peut-être évitables. Après le Grand Prix du Japon disputé à Suzuka, Valtteri Bottas a pointé du doigt un manque de constance dans les pièces utilisées, évoquant même une forme de "loterie interne".
Le pilote finlandais, seulement 19e à l’arrivée, a connu une course particulièrement compliquée, très loin de son coéquipier Sergio Pérez. Un écart difficile à expliquer uniquement par le pilotage ou les réglages.
"C’était une course assez difficile au Japon. Le rythme n’était pas suffisant. Il était pire que ce à quoi je m’attendais. Nous devons analyser ce qui a causé cela," a confié Bottas.
Mais rapidement, l’ancien pilote Mercedes F1 a laissé entendre que le problème pourrait être plus profond qu’un simple mauvais équilibre de la voiture.
"Il y avait une grande différence entre les voitures au sein de l’équipe. Ma voiture glissait davantage et je ne pouvais tout simplement pas maintenir la même vitesse dans les virages."
Pressé d’en dire plus il secoue la tête, avant de finalement lâcher : "Il n’y a pas de constance dans les pièces que l’on reçoit de l’usine ni dans les voitures."
Des propos forts, qui mettent en lumière un potentiel problème structurel dans la gestion et la qualité des composants au sein de la nouvelle structure américaine. Bottas est même allé plus loin, suggérant que la distribution des pièces n’était pas encore totalement maîtrisée.
"C’est un peu une loterie interne quant aux pièces que l’on reçoit. Nous devons analyser la situation."
Pour une équipe qui découvre la discipline en 2026, ces difficultés ne sont pas totalement inattendues. Cadillac a déjà reconnu que son développement prendrait du temps, et les écarts de performance internes pourraient être le symptôme d’un projet encore en phase de structuration.
Dans ce contexte, la prochaine pause au calendrier pourrait s’avérer précieuse pour remettre de l’ordre.
"C’est une bonne chose pour nous qu’il y ait une petite pause. Nous aurons le temps de développer la voiture aussi," a conclu Bottas.
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Cadillac F1 Team - General Motors
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