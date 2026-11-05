Lawson réalise sa meilleure saison mais admet que Red Bull pourrait lui montrer la sortie

Liam Lawson réalise l’une des saisons les plus convaincantes de sa jeune carrière en Formule 1, mais ses performances ne suffisent toujours pas à lui garantir un avenir sur la grille en 2027. Neuvième du championnat avec 83 points, le Néo-Zélandais s’est imposé comme la référence du milieu de peloton au volant de sa Racing Bulls. Pourtant, alors que Red Bull pourrait lui préférer le jeune Nikola Tsolov, Lawson reconnaît que cette incertitude l’empêche de profiter pleinement de ses résultats, même après une remarquable remontée de la voie des stands jusqu’à la septième place au Mexique.

À l’approche de la fin de sa deuxième saison complète en Formule 1, Liam Lawson se trouve dans une situation paradoxale. Le pilote Racing Bulls enchaîne les performances solides et régulières, au point de s’affirmer comme le meilleur représentant du milieu de grille derrière les quatre premières écuries, mais son avenir dans la discipline demeure particulièrement incertain.

Avec 83 points inscrits, le Néo-Zélandais occupe la neuvième place du championnat. Il se trouve nettement plus près d’Isack Hadjar, huitième avec 103 points au volant de sa Red Bull, que de Pierre Gasly, dixième avec seulement 42 unités.

Un tel bilan aurait probablement suffi à lui assurer une prolongation chez Racing Bulls dans la plupart des autres circonstances. Mais son passage difficile chez Red Bull l’an dernier continue de peser sur sa situation, tandis que la filière de jeunes pilotes du constructeur autrichien prépare déjà la relève.

Le dernier Grand Prix du Mexique a pourtant offert une nouvelle démonstration de ses qualités. Contraint de s’élancer depuis la voie des stands, Lawson a réussi à remonter jusqu’à la septième place, au terme d’un week-end particulièrement éprouvant.

Une performance qu’il aurait aimé savourer davantage.

Interrogé ce jeudi au Grand Prix du Brésil sur la difficulté de profiter de tels résultats alors que son avenir reste en suspens, Lawson n’a pas caché que cette situation affectait son ressenti.

"C’est difficile, parce que je pense qu’évidemment, on veut profiter autant que possible des bons résultats", a-t-il reconnu.

"Et pour nous, vous savez, techniquement, nous avions réalisé une excellente course. Cela avait été un week-end très, très difficile. En qualifications, nous avions encore réalisé une très bonne performance, puis nous avons évidemment écopé de cette pénalité, alors quand on réussit une course comme celle-là..."

"Cela enlève une partie de l’émotion quand tout le reste, actuellement, est aussi indécis concernant mon avenir."

"Évidemment, c’est simplement qu’avec tout cela dans un coin de la tête, cela enlève forcément une partie du plaisir que procurent les résultats que nous obtenons ces derniers temps."

Cette incertitude est d’autant plus difficile à accepter que Lawson ne semble pas disposer d’autres possibilités concrètes pour conserver un baquet de titulaire en 2027.

Son avenir dépend essentiellement de la décision de Red Bull concernant la composition de Racing Bulls.

Or, la filière de jeunes talents du constructeur autrichien semble retrouver une dynamique importante, avec notamment Nikola Tsolov, actuellement engagé en Formule 2, qui apparaît comme son principal concurrent pour le volant.

Pour Lawson, la situation prend donc des allures de quitte ou double : conserver sa place chez Racing Bulls ou risquer de se retrouver sans baquet en Formule 1 malgré une saison particulièrement réussie.

Un Grand Prix du Mexique difficile à digérer

La pression entourant son avenir a-t-elle modifié son comportement ou son état d’esprit au volant ? Lawson estime que le Mexique constituait un cas particulier, en raison de l’accumulation des difficultés rencontrées tout au long du week-end.

"Je veux dire, le Mexique était probablement un week-end particulier. C’était difficile. Pour être franc, aujourd’hui, je me sens bien. Globalement, en arrivant sur ce week-end, je suis enthousiaste à l’idée de courir ici. C’est un circuit sur lequel j’aime piloter."

"Je pense donc que le Mexique était simplement un cas particulier. Chaque journée était difficile, avec tout ce qui se passait. Et je pense que, même si la course a été excellente, je n’avais probablement pas encore complètement digéré les événements qui s’étaient produits pendant ce week-end."

Malgré la menace qui pèse sur son avenir, Lawson refuse de remettre en question la qualité de sa saison.

Le Néo-Zélandais considère même qu’il exploite actuellement sa monoplace à un niveau qui lui laisse peu de marge pour faire davantage.

"Pour être franc, non, je me sens beaucoup mieux maintenant en abordant ces week-ends. Je sais aussi que j’ai le sentiment de ne pas pouvoir faire beaucoup plus, à certains moments, avec cette voiture."

"Nous réalisons une excellente saison. Personnellement, je réalise une excellente saison, et l’équipe réalise une excellente saison. Nous sommes dans une position que nous n’avions jamais connue auparavant. Évidemment, c’est encore loin d’être terminé, mais nous essayons de maintenir cet écart."

La régularité de Lawson constitue l’un des principaux atouts de Racing Bulls dans sa lutte au championnat, même si le pilote sait que les dernières courses seront importantes pour préserver l’avantage acquis.

"Actuellement, en dehors du Mexique, j’ai le sentiment que beaucoup des courses que j’ai disputées récemment ont également été vraiment agréables, et que certaines font partie des courses les plus plaisantes que j’aie vécues dans une Formule 1."