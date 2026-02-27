Honda F1 a identifié ses problèmes, des solutions déjà à l’étude

Ce matin, Honda a levé le voile sur les difficultés rencontrées lors des essais hivernaux de Formule 1 à Bahreïn. De retour officiellement en F1 cette saison aux côtés d’Aston Martin, le motoriste japonais a connu un début de saison particulièrement compliqué, avec un roulage très limité à l’approche du premier Grand Prix de l’année, en Australie.

La formation de Silverstone était déjà arrivée en retard lors du shakedown de Barcelone, ne bouclant que 66 tours avant de prendre la direction de Bahreïn. Sur les six journées d’essais officielles suivantes, Aston Martin et Honda n’ont ensuite pu accumuler que 334 tours supplémentaires, un total bien en deçà des standards habituels pour une préparation hivernale.

La situation s’est encore aggravée lors de la dernière journée de roulage, où l’écurie n’a couvert que six tours avant de mettre un terme prématuré à sa séance.

Face aux interrogations croissantes, Honda a détaillé l’origine des problèmes ayant perturbé son programme à Bahreïn, tout en assurant que des solutions étaient déjà en cours de mise en place. Directeur général de Honda Racing Corporation, Ikui Takeishi a apporté des précisions.

"Lors des essais de pré-saison, nous avons constaté des vibrations anormales," a-t-il expliqué.

"Je pense que la cause principale du problème est que ces vibrations anormales ont endommagé le système de batterie."

"Nous avons arrêté la voiture parce que nous estimions qu’elle ne devait pas continuer à rouler dans cet état. Il ne s’agissait pas d’un risque d’accident imminent ou quoi que ce soit de ce genre, mais nous avons arrêté la voiture parce qu’elle était dangereuse."

Honda travaille désormais sur plusieurs fronts afin de corriger ces dysfonctionnements, aussi bien du côté du groupe propulseur que de la monoplace dans son ensemble.

"En réponse à cela, nous enquêtons bien sûr sur la cause du problème du côté de l’unité de puissance, et nous allons prendre des mesures. En parallèle, nous prenons également des mesures du côté de la voiture avec la collaboration de l’équipe."

Le constructeur japonais a notamment recours à ses installations de pointe au Japon pour analyser le phénomène en profondeur.

"Concrètement, nous utilisons le banc d’essai de Sakura, un banc équipé d’un monocoque, afin de mener des analyses et des contre-mesures contre les vibrations. Nous sommes actuellement en train de mettre ces solutions en œuvre."

"Les vibrations ont endommagé la batterie, nous ne pouvons donc pas affirmer qu’elle soit la cause du problème. On pourrait imaginer que le bloc-batterie vibre à l’intérieur du véhicule. Concrètement, la zone où il est fixé vibre. Si cela avait été normal, nous aurions sans doute procédé à des ajustements supplémentaires. En l’état actuel des choses, je pense que nous sommes confrontés à une situation plutôt complexe."

"Par exemple, si la cause était identifiée comme provenant de la transmission ou du moteur, le problème serait beaucoup plus facile à résoudre. Cependant, je soupçonne que plusieurs composants interagissent et génèrent ces vibrations. De ce fait, il est difficile de savoir si la réparation d’une seule pièce suffira à régler le problème, et nous ne pouvons pas exclure la possibilité que cela traîne en longueur. Cela dit, je suis absolument déterminé à trouver une solution rapidement."

Et dans quel délai ?

"Mon objectif est de réduire les vibrations avant le début de la saison, mais je compte bien que la voiture soit compétitive avant Suzuka."

Honda a fait son retour officiel en Formule 1 cette année, après avoir quitté officiellement la discipline à l’issue de la saison 2021. À l’époque, le motoriste avait atteint son apogée en décrochant le titre mondial avec Max Verstappen et Red Bull Racing. Le moteur est resté dans les Red Bull suivantes grâce au gel des moteurs décidé par la FIA.

Si la situation actuelle contraste fortement avec ce sommet atteint il y a quelques années, le président de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, assure que les ambitions du groupe restent inchangées.

"Beaucoup de choses se passent, mais nous allons définitivement gagner," a-t-il affirmé.

À l’approche du rendez-vous de Melbourne, Honda et Aston Martin jouent désormais contre la montre pour fiabiliser leur package et combler le retard accumulé durant l’hiver.