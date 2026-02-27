’Un trou dans le sol’ devenu référence : Alpine F1 admire Red Bull et son moteur

Red Bull s’apprête à franchir une étape majeure de son histoire en Formule 1 en Australie. L’écurie de Milton Keynes va entamer sa première saison en tant que constructeur motoriste à part entière, après avoir développé sa propre unité de puissance pour son équipe principale et pour Racing Bulls, en partenariat avec Ford. Un projet déjà salué par la concurrence, notamment Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1.

L’Autrichien avait admis avoir été impressionné par les premiers tours de piste, fiables et performants, du moteur DM01 conçu par Red Bull Powertrains à Milton Keynes. Ce DM01 avait aussi étonné par une très belle optimisation de son déploiement de l’énergie électrique, avant que les autres motoristes ne progressent nettement à Bahreïn sur ce sujet.

A son tour, le directeur général d’Alpine F1, Steve Nielsen, n’a pas tari d’éloges à l’égard du travail accompli par Red Bull Racing, impressionnant lors des essais hivernaux.

"Red Bull a fait un travail incroyable, honnêtement," a déclaré le Britannique.

"Il y a quatre ans, ce motoriste, c’était littéralement un trou dans le sol à Milton Keynes, et regardez où ils en sont aujourd’hui."

Nielsen a insisté sur la rapidité et l’ampleur du développement réalisé par Red Bull Powertrains en un laps de temps très réduit.

"C’est un travail remarquable, évidemment - ils ont fait vraiment, vraiment du bon boulot, et c’est à mettre au crédit de toutes les personnes impliquées dans ce projet. Notre travail à nous, c’est de faire mieux que ça et d’essayer de les battre."

Ce regard admiratif intervient alors qu’Alpine aborde, de son côté, une phase de transition importante. L’équipe française entame sa première saison en tant qu’écurie cliente, après avoir renoncé à son statut de motoriste pour adopter une fourniture complète d’unités de puissance et de boîtes de vitesses Mercedes.

Avant le début des essais, Mercedes apparaissait comme le grand favori, notamment grâce à une astuce sur le taux de compression utilisée à la fois pour son équipe officielle et ses clientes Alpine, McLaren et Williams.

Si Ferrari serait désormais au coude-à-coude avec la formation de Brackley, grâce aux gains apportés par son turbocompresseur plus compact, Red Bull a pris tout le paddock de court lors de la première semaine d’essais sur le circuit international de Bahreïn.

Les stratégies de gestion de l’énergie et la qualité du déploiement électrique ont particulièrement retenu l’attention, surtout lorsque la voiture était pilotée par Max Verstappen. Interrogé sur une éventuelle volonté d’Alpine de s’en inspirer, Steve Nielsen a répondu avec un sourire.

"Nous sommes tous des plagiaires sans aucune honte," a-t-il lancé avec légèreté.

"On regarde tout ce que les autres peuvent faire sur la piste comme en dehors, et si ça nous plaît, on le vole."

"Quand on regarde leurs vitesses, leurs vitesses de passage en courbe, leur façon de déployer l’énergie, tout ça... on se copie tous les uns les autres."