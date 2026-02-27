Aston Martin F1 vise un nouvel homme clé de Red Bull Racing

Aston Martin F1 pourrait prochainement renforcer son département technique avec un nom bien connu du paddock. Selon plusieurs sources concordantes, l’écurie britannique suivrait de près la situation de Craig Skinner, ancien directeur du design de Red Bull Racing, récemment parti de l’équipe autrichienne après près de vingt ans de collaboration.

Red Bull a confirmé la semaine dernière le départ immédiat de Skinner, figure clé de son organisation technique depuis le milieu des années 2000, où il a notamment travaillé en étroite collaboration avec Adrian Newey.

"Après 20 ans passés au sein de l’équipe, Craig Skinner, notre directeur du design, quittera Red Bull Technology avec effet immédiat," a indiqué l’écurie dans un communiqué officiel.

"Craig a été un élément essentiel de notre équipe et de ses succès, et nous tenons à le remercier pour son travail acharné et son engagement. Toute l’équipe Red Bull lui souhaite le meilleur pour la suite."

Craig Skinner faisait partie du noyau dur technique à l’origine de l’ère de domination de Red Bull entre 2021 et 2024, période marquée par les 4 titres mondiaux consécutifs de Max Verstappen, et a également contribué au redressement compétitif observé en fin de saison 2025.

Selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, Aston Martin, désormais dirigée sur le plan sportif par Adrian Newey, verrait en Skinner un renfort logique pour consolider sa structure technique. Le journal précise que l’ingénieur britannique est actuellement soumis à une période de "gardening leave" (préavis) obligatoire - estimée à au moins six mois pour un cadre technique de ce niveau - mais que le timing de son départ alimente naturellement les spéculations sur une arrivée prochaine chez un concurrent direct.

Des sources britanniques citées par la publication estiment qu’Aston Martin pourrait représenter une destination cohérente, alors que l’équipe basée à Silverstone traverse une période délicate malgré des investissements massifs ces dernières saisons.

Le début de la saison 2026 s’avère en effet compliqué pour Aston Martin, notamment en raison des difficultés rencontrées avec son groupe propulseur Honda. À cela s’ajoute une situation tendue du côté de la division automobile du constructeur, qui accentue la pression autour du projet global mené par Lawrence Stroll, propriétaire de l’écurie.

Le constructeur britannique vient d’annonce qu’elle a enregistré des pertes dépassant les 490 millions de livres sterling et prévoit de supprimer jusqu’à 20 % de ses effectifs cette année, invoquant l’impact des droits de douane américains et un net ralentissement des ventes sur le marché chinois.

Cette restructuration intervient malgré une décision récente de Lawrence Stroll de transférer 50 millions de livres depuis la branche automobile afin de sécuriser sur le long terme les droits de la marque Aston Martin en Formule 1. Une manœuvre clairement destinée à protéger l’équipe de F1, même en cas d’instabilité plus profonde du côté industriel.