’Heureux’ sixième, Alonso a battu quatre pilotes qui ’devraient être devant’ lui

Aston Martin F1 a signé un bon résultat en Qualification Sprint du Grand Prix des Etats-Unis, avec la sixième place pour Fernando Alonso sur la grille de départ de la course de 100 kilomètres, ce samedi à 19h, heure française.

Le double champion du monde était heureux de réussir à progresser au fil de la séance et de signer de bons chronos, devançant au final des équipes qu’il ne pensait pas pouvoir battre.

"Je suis heureux, la sixième place pour nous est une des meilleures qualifications de la saison. J’ai pu faire de bons tours en SQ1 et SQ2 pour me qualifier et en SQ3, j’ai maximisé les opportunités" a déclaré Alonso.

"Ce sera difficile demain avec deux Ferrari et deux Williams derrière, elles devraient être devant, donc je ferais au mieux pour les garder derrière moi aussi longtemps que possible."

L’Espagnol est satisfait de ce qu’il a été capable de faire en qualifications, une nouvelle fois très rapide sur un tour : "Je me sens heureux, c’est sûr. A titre personnel, je pense que j’ai été performant cette année, surtout en qualifications."

"En course, on recule souvent, il y a eu des hauts des bas comme pour tout le monde. Ce ne sera pas une saison dont on pourra se souvenir en termes de performance, mais je me sens frais et remotivé, et ce genre de résultats nous donne un boost supplémentaire."

Lance Stroll n’a pas fait mieux que 14e après avoir fait une erreur dans son deuxième run en SQ2, qui l’a contraint à stopper son tour rapide. Le Canadien ne veut pas se pencher sur ce qu’il aurait pu faire sans cette faute.

"On peut toujours regarder en arrière et dire qu’on aurait pu trouver un peu ici et là. Mais on a fait ce qu’on pouvait, j’ai essayé de faire un bon temps, et j’ai glissé lors du deuxième tour en SQ2. J’aurais pu trouver quelques dixièmes, mais je verrai ce que je peux faire demain" a déclaré Stroll.