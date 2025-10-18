Une 4e place ’gratifiante’ pour Hülkenberg, qui vise ’un bon résultat’ au Sprint

Sauber F1 a créé la sensation de la Qualification Sprint au Grand Prix des Etats-Unis grâce à la quatrième place de Nico Hülkenberg. L’Allemand s’élancera en deuxième ligne aux côtés d’Oscar Piastri pour la course de 100 kilomètres ce samedi, à 19h heure française.

Hülkenberg avait déjà créé la surprise en Essais Libres avec le deuxième chrono, et il confirme une très bonne forme sur le Circuit of the Americas en ce début de week-end, à l’occasion de la 19e manche de la saison.

"Je suis vraiment satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées" se félicite Hülkenberg. "Nous avons semblé solides dès le début en Essais Libres, et c’était agréable de voir cette performance se poursuivre. La voiture était agréable à conduire, elle était dans une excellente fenêtre, pile dans le sweet spot, et les temps au tour l’ont confirmé."

"J’aime piloter sur ce circuit ; c’est très amusant et très gratifiant quand tout se passe bien. Le Sprint sera difficile avec toutes ces voitures rapides autour de nous, mais nous allons nous battre et essayer de transformer cette dynamique en un bon résultat."

Gabriel Bortoleto a eu un destin bien plus difficile lors de ce Sprint Shootout, car son premier chrono a été annulé pour non-respect des limites de piste dans le virage 19, tandis qu’il n’a pas pu franchir la ligne à temps pour son deuxième chrono, et il est donc 20e sans avoir signé de temps.

"Le premier tour j’ai eu les limites de piste, mais il n’était pas assez bon quoi qu’il arrive. Lors du deuxième, je n’étais pas à temps sur la ligne. C’est dommage car la voiture était bonne. On va travailler pour la qualification principale demain" a déclaré le Brésilien.