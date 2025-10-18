Russell est cinquième et surpris par un Hülkenberg ’incroyable’

George Russell sera cinquième sur la grille de départ du Sprint à Austin lors du Grand Prix des Etats-Unis, ce week-end. Le pilote Mercedes F1 ne pense pas qu’il aurait pu rivaliser avec Max Verstappen ou les McLaren, mais la plus grande surprise pour lui vient de la quatrième place de Nico Hülkenberg, qui le devance sur la grille.

"Ce n’était pas le maximum que nous pouvions atteindre aujourd’hui, mais il est juste de dire que nous n’avons jamais été dans la course pour la pole position du Sprint. Nico a réalisé un tour incroyable pour prendre la quatrième place, avoir une Sauber devant nous n’était pas ce à quoi nous nous attendions, mais bravo à lui et à son équipe" a déclaré Russell.

"Comme nous le disons depuis le début de l’année, lorsque tout va bien, nous sommes en lice pour la victoire, et lorsque tout va mal, nous terminons en cinquième position. Aujourd’hui, nous avons terminé cinquièmes, mais j’espère que notre voiture sera plus performante en course qu’en qualifications."

"Nous savons également qu’il peut être difficile de démarrer sur les chapeaux de roue lors des week-ends de sprint, nous ferons donc de notre mieux lors de la course Sprint, puis nous chercherons à améliorer la voiture pour les qualifications et la course de dimanche."

Andrea Kimi Antonelli a quant à lui raté une place en SQ3 en se faisant éliminer par les pilotes Ferrari en toute fin de SQ2. Le pilote italien sera 11e au départ du Sprint et ne cache pas sa frustration à ce sujet.

"C’est décevant d’être éliminé en SQ2, et qui plus est avec un écart aussi faible. Je me sentais bien dans la voiture en SQ1 et je n’avais besoin que d’un seul tour pour passer. Mais j’ai eu deux gros blocages lors de mon dernier tour en SQ2, ce qui m’a finalement coûté cher" regrette Antonelli.

"Nous avions clairement le rythme pour passer en SQ3 et nous battre pour les cinq premières places, c’est donc frustrant. Mais nous allons nous remettre à zéro pendant la nuit, pousser autant que possible lors du sprint et essayer d’obtenir un meilleur résultat lors des qualifications demain après-midi."

"Notre rythme sur les longs relais lors des Essais Libres était plus encourageant que celui sur un seul tour. Espérons que cela soit de bon augure pour dimanche. Nous savons toutefois que nous ne pourrons pas le démontrer si nous ne partons pas en tête du peloton."

"Nous allons travailler dur pour améliorer la voiture avant les qualifications, en tirant parti du sprint pour acquérir de l’expérience, et nous ferons de notre mieux pour réaliser une meilleure séance que celle que nous venons de vivre."