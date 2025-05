Hamilton vivement critiqué pour son comportement au GP de Miami

Ralf Schumacher a critiqué le comportement du septuple champion du monde Lewis Hamilton pendant et après le récent Grand Prix de Formule 1 de Miami.

Alors qu’il peine à s’adapter à Ferrari après des années chez Mercedes, le ton et les propos d’Hamilton à la radio dimanche dernier étaient particulièrement durs.

Il a accusé le muret des stands d’avoir fait une « pause thé » pour décider s’il devait le laisser dépasser Charles Leclerc, et a vivement critiqué son ingénieur Riccardo Adami pour lui avoir parlé dans une zone de freinage.

Et lorsqu’on a ordonné à Hamilton de s’écarter pour permettre à son coéquipier Leclerc de le dépasser à nouveau, et qu’on lui a annoncé que la voiture derrière était désormais celle de Carlos Sainz, le quadragénaire a lancé avec sarcasme : "Vous voulez que je le laisse passer aussi ?"

L’ancien pilote de F1 admet n’avoir pas été très impressionné.

"Bouhou Hamilton, c’était un peu trop," a déclaré l’Allemand, frère de Michael, le pilote Ferrari le plus titré de l’histoire.

"Dépasser Leclerc, c’est une chose : il était le plus rapide à ce moment. Mais ne pas lui rendre sa place sans se battre ?"

"Et après, je n’aurais pas agi de manière sarcastique. Il aurait plutôt dû simplement s’excuser. Avec son expérience et son âge, cela n’aurait vraiment pas dû arriver. Il aurait pu agir un peu plus intelligemment."

"Cela lui aurait mieux convenu," ajoute le consultant de Sky Allemagne.

Après tout le battage médiatique et l’enthousiasme suscités par le nouveau partenariat Hamilton-Ferrari en pré-saison, Schumacher estime que le Britannique gère mal la situation actuelle.

"Les gens chez Ferrari ont appris à connaître Hamilton en interne maintenant. Et un tel comportement met naturellement à rude épreuve les relations."

"Cela va perdurer, et il doit le reconnaître lui-même. Ses propos virulents à la radio, ses exigences, ne correspondent pas vraiment à ses performances actuelles. Peu importe le nombre de fois qu’il a été champion du monde."

"Il était plus proche de Leclerc à Miami, mais je pense qu’il devrait quand même adopter une approche plus sereine pour le moment."

Leclerc a également exprimé son inconfort face aux incidents avec Hamilton à Miami ainsi qu’au manque de performance général de la voiture, mais il a choisi des mots plus mesurés, tant à la radio qu’avec les médias.

"Leclerc était également très frustré à Miami," note Schumacher. "Je m’attends à une forte pression à Imola, en Italie. Ferrari y va également avec une mise à jour, et il faut que cela fonctionne."

"Le directeur de l’équipe, Fred Vasseur, est déjà sous forte pression."