Carlos Sainz Sr admet que son fils a eu raison de choisir Williams F1

Alors qu’il confirme sa candidature potentielle à la présidence de la FIA, Carlos Sainz père soutient la décision de son fils de rejoindre Williams F1 cette année.

Sainz, 30 ans, était furieux à Miami après avoir été dépassé par son coéquipier Alex Albon, malgré les assurances qu’il avait reçu l’ordre de rester en position.

"Ce n’est pas comme ça que je cours," a déclaré Sainz à la radio après le drapeau à damier. "Je m’en fiche. J’ai perdu beaucoup de confiance ici, sur tous les plans."

Alors que Lewis Hamilton devait rejoindre Ferrari en 2025, Sainz n’a pas été courtisé par les autres grandes écuries l’an dernier et a dû choisir entre Williams, Alpine ou Sauber / Audi.

Son père, la légende du rallye du même nom, a publiquement encouragé Sainz à opter pour Audi. Carlos Sainz père a encore remporté le légendaire rallye Dakar l’an dernier avec le constructeur allemand Volkswagen.

Sainz, 63 ans, a déclaré : "Je pense que Williams était la bonne décision."

"Après avoir été l’avant-dernière équipe l’an dernier, Carlos a déjà décroché une sixième place en qualifications. L’équipe a été une véritable révélation et nous devons admettre qu’il a fait le bon choix."

Cependant, certains pensent encore que le choix d’une équipe d’usine comme Audi aurait été plus judicieux pour la nouvelle réglementation châssis-moteur de 2026.

"Un changement réglementaire aussi radical est un cocktail," admet Sainz père, "et il faudra attendre de voir qui a réussi et qui a raté. Cela pourrait être formidable pour les uns, moins pour les autres et, d’ici la première course de l’année, il sera très difficile de savoir qui a vu juste."

Quant à sa possible candidature à la présidence de la FIA plus tard cette année, Sainz père a minimisé toute suggestion de conflit d’intérêts, étant donné que son fils est pilote de F1 et codirecteur de l’Association des pilotes de Grand Prix.

"Les gens me connaissent suffisamment pour comprendre que cela ne poserait pas de problème" dit-il déclaré, ajoutant qu’il se retirerait de l’équipe de management de son fils.

S’il se présente à la présidence de la FIA, de nombreux initiés prédisent qu’il serait un sérieux concurrent du très controversé Mohammed Ben Sulayem, actuellement en poste.

"Des personnalités importantes du monde du sport automobile m’encouragent à prendre cette décision, et je vais y réfléchir."

"Je dois déterminer si j’ai réellement le soutien nécessaire et si cela vaut la peine d’essayer."