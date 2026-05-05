Hamilton va changer d’approche après un GP de Miami décevant

Lewis Hamilton n’a pas caché sa frustration après un week-end compliqué à Miami, au terme duquel le pilote Ferrari a décidé de revoir en profondeur son approche des Grands Prix à venir.

Jamais véritablement en mesure de se mêler à la lutte aux avant-postes, le septuple champion du monde a connu un rendez-vous difficile en Floride, en retrait lors des qualifications du Sprint comme de celles du Grand Prix.

Sa course a ensuite été largement compromise dès le premier tour, à la suite d’un contact avec Franco Colapinto, qui a causé des dégâts importants sur sa monoplace.

Malgré cela, Hamilton est parvenu à rallier l’arrivée en sixième position (après la pénalité de Leclerc), mais loin de toute bataille directe en piste.

"Je vais adopter une approche différente pour la prochaine course," a-t-il confié aux médias.

"La manière dont nous nous préparons actuellement ne fonctionne pas. Comme je l’ai dit après les qualifications, j’ai perdu beaucoup de temps avec le simulateur, il m’a envoyé dans la mauvaise direction."

"Je ne dis pas que je vais l’abandonner mais je vais l’utiliser autrement. Nous verrons ce que cela donne lors de la prochaine course."

Le Britannique estime que sans son contact avec l’Alpine F1, son résultat aurait pu être bien différent.

"Sans les dégâts, je pense que nous aurions été pleinement dans la lutte."

"La voiture se comportait bien lors des tours de mise en grille. C’est dommage, car cela ne reflète pas vraiment le travail acharné de l’équipe."

"C’est un week-end à oublier, nous avançons et nous allons essayer d’attaquer davantage lors de la prochaine course."

Prochain rendez-vous pour le paddock : le Grand Prix du Canada, une épreuve particulièrement chère à Hamilton, qui y compte sept victoires, un record qu’il partage avec Michael Schumacher.

Mais malgré cet historique favorable, le pilote Ferrari reste lucide quant aux difficultés qui pourraient l’attendre à Montréal, en raison des caractéristiques du circuit.

"Nous allons sur un circuit avec de longues lignes droites et nous perdons trois à quatre dixièmes uniquement en vitesse de pointe."

"C’est une réalité, et cela le restera tant que nous n’aurons pas résolu ce problème."

Conscient des limites actuelles de sa monoplace, le Britannique avait en effet pointé du doigt le déficit de puissance du V6 Ferrari, ainsi qu’un concept d’aileron avant mobile qui n’est peut-être pas le meilleur pour générer de la vitesse de pointe (article à retrouver ici).