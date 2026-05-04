Hamilton alerte : Ferrari handicapée par son moteur... et son aileron avant

Lewis Hamilton a tiré la sonnette d’alarme après le Grand Prix de Miami, appelant Ferrari à bénéficier des futures mesures d’équilibrage moteur en Formule 1 (ADUO), tout en affirmant que la Scuderia disposait selon lui de la meilleure monoplace du plateau à condition de résoudre son déficit de puissance.

Le septuple champion du monde estime en effet que le principal point faible de Ferrari ne se situe pas du côté du châssis, mais bien du groupe propulseur face à la concurrence de Red Bull et Mercedes.

"Ce dont nous avons désespérément besoin, c’est d’une évolution moteur, car il est très difficile pour nous en ce moment de rivaliser avec la puissance de Red Bull et de Mercedes," a-t-il déclaré après la course.

"Les deux ont un avantage important sur nous. Sinon, nous avons une très bonne voiture, peut-être la meilleure, donc nous devons résoudre ce problème."

Hamilton va même plus loin, estimant que la Scuderia pourrait rapidement redevenir une prétendante sérieuse à la victoire si cette lacune était comblée.

"Si nous y parvenons, nous pourrions vraiment être encore plus dans la lutte pour les victoires."

Ces propos interviennent alors que la FIA s’apprête à statuer sur les règles controversées des ADUO (équilibrage du développement moteur), qui pourraient offrir davantage de liberté à certains motoristes en difficulté. Une perspective à laquelle s’oppose notamment Toto Wolff, qui estime que seul Honda devrait en bénéficier. À l’inverse, la prise de position d’Hamilton suggère clairement que Ferrari devrait également être incluse dans ce dispositif.

Malgré l’introduction d’évolutions importantes à Miami, le Britannique reconnaît que la concurrence a progressé encore davantage.

"L’équipe a fait un travail formidable pour mettre en place ces évolutions. C’est un pas en avant, mais les autres ont fait la même chose. Mercedes a apporté des améliorations, certes, mais pas autant que les autres. Ils en ont fait deux, contre huit pour nous, je crois. Leur package sera disponible dès la prochaine course. J’ai entendu dire que McLaren a introduit des évolutions qui ont encore mieux fonctionné que prévu. Nous n’avons pas eu cet effet."

Hamilton observe également des différences conceptuelles, notamment sur l’aileron avant, entre Ferrari et ses rivales directes.

"Ils font quelque chose de différent : Mercedes, McLaren et Red Bull ont une approche différente de l’aileron avant par rapport à nous. C’est une question de concept. Si vous regardez leur aileron et le nôtre, c’est clairement différent. Je ne sais pas si c’est toute la raison, mais je m’intéresse à ce que ce concept apporte réellement."

Interrogé sur ses propos concernant l’aileron avant et son impact sur le mode Ligne Droite, Hamilton a répondu : "Comparez l’aileron des autres équipes au nôtre, vous verrez la différence. Je ne sais pas si c’est forcément la seule explication, mais je me demande quel est l’effet, car d’autres semblent avoir cet effet de vitesse accrue et ils se sont améliorés."

En piste, le résultat n’a pas été à la hauteur de ses attentes, Hamilton se montrant particulièrement frustré par sa sixième place.

"Je ne suis pas à l’aise avec une sixième place, ce n’est pas le résultat que je vise."

Le pilote Ferrari a également évoqué des doutes concernant les outils de simulation de l’équipe, qui pourraient nuire à la compréhension de la monoplace.

"Honnêtement, je pense que le simulateur me mène dans la mauvaise direction. Il est peut-être temps de le mettre de côté pour le moment."

De son côté, Charles Leclerc a affiché un rythme plus compétitif et semblait en mesure de viser le podium avant une erreur en fin de course qui a ruiné ses chances. Malgré ces difficultés, Frédéric Vasseur refuse de réduire les problèmes de Ferrari à la seule question du moteur, insistant sur la nécessité d’une approche globale.

"C’est une question d’ensemble, pas seulement de moteur. Nous devons travailler sur tout. Mais nous pouvons nous battre pour le titre jusqu’à la dernière course. L’important est d’avoir le rythme pour lutter pour la victoire."

Le directeur de la Scuderia se veut toutefois confiant quant à la capacité de son équipe à redresser la situation.

"Nous avons quelques problèmes à résoudre, mais nous savons quoi faire."