Red Bull se relance mais est toujours sous pression pour retenir Verstappen

Red Bull poursuit sa remontée en Formule 1, mais la pression reste forte à Milton Keynes. Pour Laurent Mekies, directeur de l’écurie, les progrès affichés à Miami ne constituent qu’une première étape, dans un contexte où l’enjeu est aussi de conserver Max Verstappen sur le long terme.

Après un début de saison 2026 compliqué, l’équipe autrichienne a réduit de moitié son retard sur les leaders lors du Grand Prix de Miami. Une amélioration notable, mais encore insuffisante face à Mercedes et McLaren.

"Nous connaissons le jeu. Red Bull et Max ont déjà été dans cette situation auparavant," a confié Mekies.

"Nous devons lui prouver que nous pouvons progresser. Je ne parle pas seulement des prochaines courses, mais aussi des prochaines saisons. Max pense à long terme, nous aussi."

Car malgré cette progression, le chantier reste vaste, entre développement aérodynamique et réduction du poids de la monoplace.

"Nous voulons continuer à nous améliorer dans les mois à venir," a poursuivi Mekies.

"Mais il faut composer avec le plafond budgétaire et nous ne pouvons pas développer indéfiniment."

"Les rapports de force qui existent autour de la pause estivale ne changent généralement pas énormément en deuxième partie d’année. Beaucoup d’équipes vont se tourner vers la saison suivante."

Malgré ces contraintes, Mekies insiste sur la dynamique positive au sein de l’écurie, notamment autour de son pilote phare.

"La plus grande surprise positive que j’ai constatée depuis mon arrivée, c’est la manière dont Max est intégré," a-t-il souligné.

"Je vois aussi que l’équipe reste très soudée dans les moments difficiles. Le département châssis fonctionne désormais très bien avec celui du moteur. Je vois le feu dans les yeux de tout le monde."

De son côté, Max Verstappen confirme les progrès réalisés à Miami, tout en restant lucide sur l’écart à combler.

"La voiture se comporte mieux et est moins stressante à piloter. Elle s’est clairement améliorée," a-t-il reconnu.

"Nous progressons, mais nous ne sommes toujours pas au niveau, par exemple, de Mercedes."

Le Néerlandais n’a pas non plus manqué de pointer du doigt certaines limites liées à la réglementation actuelle, malgré les ajustements sur la gestion de l’énergie introduits à Miami.

"En qualifications, on ne peut toujours pas être à fond dans certains virages, sinon on est plus lent en ligne droite. Mais c’est déjà bien mieux qu’à Suzuka."

Les évolutions techniques de Red Bull n’ont d’ailleurs pas échappé à la concurrence, en particulier leur nouvelle philosophie aérodynamique.

Andrea Stella, directeur de McLaren, observe avec attention ces changements.

"C’est une phase très intéressante," a-t-il expliqué.

"Si vous regardez le concept de pontons introduit par Red Bull, il est assez différent de celui adopté par Mercedes et Ferrari."

"Chaque équipe va certainement analyser le concept de Red Bull et en étudier les avantages. Ils ont également été assez intelligents et innovants dans leur manière d’exploiter certaines règles."