Hamilton se voit mieux démarrer en Hongrie avec les évolutions

Lewis Hamilton a rencontré les médias cet après-midi dans le motorhome de la Scuderia Ferrari, où il a commenté l’annonce majeure du jour : la prolongation du contrat de Fred Vasseur, directeur de l’équipe.

"J’en suis ravi. Il me l’a dit hier," a déclaré le Britannique dans un article complet à lire ici.

Hamilton a ensuite évoqué les dernières évolutions de la SF-25, dont la fameuse suspension arrière introduite à Spa-Francorchamps.

"Je pense qu’elles nous ont permis de progresser, ce qui est toujours positif. J’ai toujours pensé que cette équipe avait tout ce qu’il fallait pour réussir et se battre pour la victoire. Il s’agit simplement de mettre tous les détails au point. Nous donnons tous le meilleur de nous-mêmes : Charles, Fred, moi et toute l’équipe. Nous sommes unis et travaillons en étroite collaboration."

Ce week-end, Hamilton, huit fois vainqueur au Hungaroring, est revenu sur son palmarès sur ce circuit.

"C’est une course que j’apprécie vraiment et où j’ai généralement réalisé des courses simples et performantes. Mais on aurait pu en dire autant de Spa – et la semaine dernière, seul dimanche a vraiment été parfait. La meilleure approche est donc de prendre chaque séance comme elle vient, de rester concentrés sur nous-mêmes et de viser à optimiser notre package."

"Charles a montré en Belgique de quoi la SF-25 est capable, et je ferai tout mon possible pour décrocher un bon résultat."

"Bien sûr, il faut réussir les qualifications avec une meilleure performance que ce que j’ai pu faire à Spa, en évitant les erreurs cette fois. J’ai mieux placé la voiture dans la bonne fenêtre à Spa et j’étais encore dans le simulateur hier, nous serons dans une meilleure position pour démarrer ce week-end avec les évolutions."

Hamilton a admis que la plus longue série de sa carrière sans podium en Grand Prix, qui compte désormais 15 courses depuis la saison dernière, le hantait régulièrement.

Quand on lui a demandé si cela le dérangeait, il a d’abord répondu « non » en plaisantant, avant de répondre d’un ton sérieux.

"Bien sûr que oui. J’y pense tous les jours (rires) mais parce que je veux mon premier podium avec Ferrari. Essayons de faire ça dimanche !"

Des précisions sur les fameux documents envoyés à Ferrari

Lewis Hamilton a été questionné à nouveau sur le contenu des documents qu’il a envoyés à Ferrari dans l’espoir de construire un avenir meilleur avec l’équipe. Le septuple champion du monde a précisé aujourd’hui que ces documents ne contenaient « aucune consigne », mais seulement des suggestions.

"Il n’y avait aucun ordre. C’était juste des idées du genre : ’Hé, si on faisait ça…’, ’Avons-nous essayé ça ?’, ’Si on faisait ça, on pourrait peut-être alléger certains aspects, ou s’améliorer sur ceci ou cela’."

"Il s’agissait simplement d’échanges, et Fred [Vasseur] et moi avons discuté, et l’équipe a semblé très réactive."

"Comme je l’ai déjà dit, il s’agit simplement de comprendre l’environnement dans lequel on évolue. Il faut s’adapter, et je pense que les personnes avec qui on travaille finiront par apprendre à s’adapter, à s’adapter à nos besoins. Cette année, comme je l’ai dit, la réaction aux progrès que nous avons réalisés dans tous les domaines a été formidable, et la passion et l’envie de toujours s’améliorer sont, je pense, ce qui est le plus formidable dans cette équipe."

"Tout le monde veut simplement faire mieux, savoir et trouver des moyens de s’améliorer. "

"C’est pourquoi je sais que cette équipe a absolument tous les ingrédients nécessaires pour réussir, et j’y crois profondément. C’est pourquoi j’ai signé ici."