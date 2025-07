Tsunoda n’apprécie pas d’être comparé à Verstappen ’avec une F1 différente’

Pour Yuki Tsunoda les choses progressent bien chez Red Bull Racing et l’arrivée de Laurent Mekies à la tête de l’équipe est un coup de boost supplémentaire.

C’est le Français qui a décidé à Spa, juste avant les qualifications, que la RB21 du Japonais devait être équipée du tout dernier plancher évolué disponible. Un gain de 3 à 4 dixièmes, au bas mot.

Tsunoda a été plus proche de Max Verstappen et a atteint la Q3 en Belgique. Malheureusement des erreurs de son équipe lui ont coûté les points à Spa.

Au Hungaroring, Tsunoda s’est révélé heureux de ses progrès avec une F1 un peu plus proche de celle de son équipier mais demande encore à ce qu’on ne compare pas directement ses performances à celles de Verstappen car il n’a toujours pas toutes les nouveautés sur sa monoplace

"Manquer les points n’était pas idéal du tout. Mais ce qui m’aide vraiment, c’est qu’avec mon équipe d’ingénieurs et mon côté du garage, au moins nous savons qu’il y a des progrès clairs et un rythme clair."

"Ce n’est pas évident de soutenir le rythme de Max. Vous savez, la constance avec laquelle il obtient des performances à chaque séance, à chaque Grand Prix, est très impressionnante. Ce n’est pas facile à faire. Et il semble y parvenir. On dirait qu’il y parvient très facilement."

"Mais en même temps, je ne pense pas qu’il soit juste de comparer. Et je ne veux pas me comparer directement à lui, car il est ici depuis neuf ans dans cette voiture et je viens de m’y installer. Et puis, j’ai une F1 différente… enfin, voyons si j’obtiens au final exactement la même voiture. En attendant, je ne peux pas me comparer directement."

"Donc je me concentre sur moi-même, car je sais clairement ce que je peux améliorer et je progresse à ma façon, étape par étape."