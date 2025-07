Hamilton : Vasseur m’a recruté et je voulais vraiment travailler avec lui

Lewis Hamilton a salué la décision de Ferrari de renouveler le contrat de Fred Vasseur, directeur de l’équipe, comme étant le « bon choix ».

Jeudi matin, avant le Grand Prix de Hongrie de ce week-end, Ferrari a mis fin aux rumeurs entourant le poste de directeur de l’équipe en annonçant une prolongation de plusieurs années du Français.

Les spéculations sur l’avenir de Vasseur avaient enflammé la presse italienne après que Ferrari ait envisagé de licencier le Français, une information rapidement démentie par l’équipe. Les doutes quant au maintien de Vasseur à son poste sont désormais totalement dissipés, et Hamilton, septuple champion du monde, qui avait soutenu Vasseur au milieu des rumeurs, se réjouit de la nouvelle.

"Je n’en ai entendu parler qu’hier, alors… Et vous avez entendu mes commentaires positifs sur Fred toutes ces dernières semaines… Je l’ai dit à tout le monde. Il n’y a rien d’autre à ajouter, je vous avais déjà dit que c’était le bon choix. Fred m’a recruté et je voulais vraiment travailler avec lui."

Hamilton estime que Vasseur est "essentiel" à son adaptation à l’environnement Ferrari et à sa volonté de progresser au sein de l’équipe.

"Il s’agit simplement de comprendre l’environnement dans lequel on évolue, il faut s’adapter, et je pense que les personnes avec lesquelles on travaille finiront par apprendre à s’adapter pour s’adapter à nos besoins."

"La réaction aux mesures que nous avons prises dans tous les domaines a été formidable, et la passion et le désir de toujours faire mieux sont ce qui fait le plus la force de cette équipe"

"Tout le monde veut simplement faire mieux et trouver des moyens de progresser, et c’est pourquoi je sais que cette équipe possède tous les ingrédients nécessaires pour réussir, et j’y crois profondément. C’est pourquoi j’ai signé."

Hamilton a révélé lors du Grand Prix de Belgique avoir rédigé des documents pour les ingénieurs de Ferrari détaillant les améliorations qu’il estime qu’il faut apporter à la voiture. Le Britannique milite également pour des améliorations générales au sein de l’organisation et de la structure de Ferrari, et s’appuie sur son expérience acquise au cours de 12 années de succès chez Mercedes.

"Tout ce que je peux dire de mon expérience précédente, c’est que le point positif de ma collaboration avec Toto [Wolff, directeur de l’équipe Mercedes], c’est sa capacité à utiliser les individus, à comprendre leurs meilleures performances et à tirer le meilleur d’eux-mêmes."

"Par exemple, avec moi, il m’a laissé la liberté de m’exprimer comme je le souhaitais, ce qui m’a permis d’être la meilleure version de moi-même, et c’est ce qu’il a fait. Et je pense que le cadre de Fred est très similaire à cet égard, et je suis encore en train d’apprendre, d’essayer d’apprendre sa façon de travailler, mais j’ai une confiance absolue en lui, comme je l’ai toujours dit."

À la question de savoir s’il y avait des similitudes entre le style de Vasseur et celui de Wolff, Hamilton a répondu : "Non, complètement différent. Mais en termes de caractère, ce sont tous deux d’énormes compétiteurs, c’est donc ce qu’ils ont en commun."