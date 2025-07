Norris est heureux des ’progrès’ effectués depuis trois courses

Lando Norris est content de ses progrès lors des dernières semaines, puisqu’il a enregistré deux victoires et une deuxième place lors des trois dernières courses. Le pilote McLaren F1 se félicite des évolutions sur la MCL39 qui l’ont aussi aidé à retrouver un niveau qu’il juge davantage conforme à son potentiel.

"Je vais continuer à faire ce que j’ai fait ce dernier mois. Avant ça, ce n’était pas suffisant, mais j’ai été nettement plus fort après ça. Je dois être meilleur, je n’ai pas été aussi bon que j’aurais dû l’être mais on a bien travaillé avec la voiture. J’ai travaillé d’arrache-pied, je ne peux pas faire plus, et c’est pour ça que j’ai fait des progrès" a déclaré Norris.

Dépassé par Oscar Piastri au départ à Spa, il assume une partie de la responsabilité mais en laisse une autre à sa voiture, qui était mal réglée pour avoir la meilleure accélération sous la pluie.

"Je n’ai pas réalisé mon meilleur run au restart, et en même temps, nous avons eu quelques problèmes, pas vraiment, en fait j’avais des réglages incorrects avec la batterie, ce qui a donné un léger avantage à Oscar sur moi, ce qui ne m’a certainement pas aidé."

"Mais je n’ai pas non plus réalisé les deux meilleurs virages ; difficile de dire si cela aurait fait une différence. Même sans ce problème, il m’aurait probablement dépassé quoi qu’il arrive. Mais sans mes erreurs, je ne sais pas. Donc oui, c’est plus difficile à accepter de ce point de vue."

Norris a déjà reconnu cette saison avoir commis trop d’erreurs en qualifications, notamment au début lorsque Piastri a enchaîné quatre victoires en cinq courses. Il a expliqué avoir ajusté son approche, abandonnant le fait de toujours repousser ses limites pour se donner un peu plus de marge d’erreur.

"Parfois, cette année, même 95 % aurait été acceptable. Voici quelques-unes de mes erreurs du début de saison. J’ai déjà essayé à 101%. Parfois, c’est incroyable. Parfois, je pense que c’est le maximum possible. Parfois ça ne passe pas. Mais il arrive aussi que je doive piloter à 95 %, voire 90 %, et ce n’est pas suffisant pour être en pole ou en deuxième position."

"Alors oui, je regrette d’avoir essayé trop fort… Enfin, je regrette d’avoir essayé d’être aussi bon en début de saison. Et je pense que maintenant, il m’arrive déjà de me contenter d’un tour à 95 %, et c’est encore suffisant. Mais pour gagner le titre, c’est celui à qui se qualifie le plus souvent premier et pas deuxième. Donc, l’important est plutôt de savoir qui peut faire le moins d’erreurs en se qualifiant premier."

On a également demandé à Norris si Max Verstappen restait dans la course au titre cette année, ou si la lutte se limitait désormais à McLaren entre lui et Piastri comme son équipier l’a déclaré plus tôt.

"En fait, ce n’est jamais impossible. Nous l’avons prouvé l’an dernier, mais c’est loin d’être la même chose cette année. Notre équipe est beaucoup plus stable et bien plus performante que Red Bull. Mais Max reste sans conteste l’un des meilleurs pilotes de l’histoire de la Formule 1. Donc, en tant que pilote, je ne l’écarterais pas encore."

"Mais je suis d’accord avec Oscar, cela devient presque impossible pour lui car nous avons une meilleure voiture, nous avons une meilleure équipe et les développements sont terminés pour tout le monde ou presque. J’ai donc confiance en mon équipe et je sais que nous pouvons rester devant."

Carlos Sainz a déclaré de son ancien équipier qu’il est parfois trop honnête, ce qui le dessert. Mais le principal intéressé n’a pas envie de calculer ce qu’il dit ou ne dit pas : "C’est difficile. Je ne sais pas si c’est important ou si j’essaie d’être comme ça."

"J’essaie juste d’être moi-même et je préfère cela qu’être quelqu’un d’autre, ou faire semblant d’être un pilote que les gens ont besoin de voir. Beaucoup de gens parlent avec ces stéréotypes, mais je veux juste profiter de ce que je fais ici. Je travaille dur, j’essaie d’être le meilleur, et à part ça j’essaie juste d’en profiter."