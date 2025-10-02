Hamilton s’est comporté de ’manière puérile’ selon Ralf Schumacher

Ralf Schumacher ne lâche toujours pas le sujet des consignes de Ferrari au Grand Prix d’Azerbaïdjan et s’est exprimé sur les tensions croissantes au sein de la Scuderia, accusant Lewis Hamilton d’avoir un comportement « puéril » envers son équipier Charles Leclerc.

Alors que Max Verstappen remportait une course GT3 au Nürburgring pendant le week-end de pause de la Formule 1, le septuple champion du monde a manqué un test de pneus Pirelli et un évènement lié à la mode organisé avec Ferrari à Milan après avoir veillé au chevet de son chien Roscoe, qui a finalement été euthanasié dimanche soir.

Le Dr Helmut Marko, consultant de Red Bull, n’a pas pu s’empêcher de lancer une pique lorsqu’on lui a demandé son avis sur l’engagement continu de Verstappen pour la course.

"Max vit pour la course, pas pour le bling bling. Vous savez, les autres vont à des défilés de mode ou à d’autres événements du même genre," a-t-il lancé. Des propos certainement tenus avant de savoir que Roscoe était gravement malade, précisons-le.

Hamilton, qui a connu des difficultés lors de sa première saison chez Ferrari, fait désormais l’objet de nouvelles critiques de la part de l’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher.

"La situation est tendue chez Ferrari. Charles a laissé passer Lewis avec des pneus neufs à Bakou pour qu’il puisse attaquer. À la fin, les positions devaient être inversées. Mais Hamilton ne l’a pas fait, car il s’en moquait manifestement."

"Tout le monde dit qu’il s’est loupé mais pour moi il savait exactement ce qu’il faisait."

"Je trouve cela dommage, car il se présente toujours comme un champion de la justice. Hamilton s’est comporté de manière puérile. Et Charles est bien sûr déçu. Cette situation ne va pas se résoudre si facilement."

Ralf a averti que cette dynamique pourrait déstabiliser l’équipe dirigée par Frédéric Vasseur.

"Chacun pense à sa propre façon de faire, et cela peut rapidement ruiner une équipe. Si les membres de l’équipe ne se font pas confiance, cela devient problématique. En fin de compte, la marque Ferrari prime avant tout."