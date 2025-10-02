Red Bull, vie de famille et GT3 : Verstappen fait le point sur ses priorités

Max Verstappen insiste sur le fait qu’il reste pleinement engagé auprès de Red Bull malgré les récentes turbulences qui ont secoué l’équipe autrichienne depuis un an et demi, tant sur la piste qu’en dehors.

Le quadruple champion du monde a publiquement réaffirmé son engagement envers l’équipe avant la pause estivale, après que des rumeurs l’aient lié à un transfert chez Mercedes F1 au début de l’été.

Ces discussions n’ont pas été niées par les deux parties mais le Néerlandais a préféré accorder sa confiance au moins un an de plus à son équipe actuelle.

"Bien sûr, ces derniers mois ont été mouvementés," confie Verstappen à Sky Deutschland avant le Grand Prix de Singapour ce week-end.

"Je dois dire que l’équipe est très calme actuellement et qu’il y règne une bonne ambiance. C’est comme ça que ça devrait être. Bien sûr, les performances n’ont pas été à la hauteur de nos attentes cette année."

Il a remporté quatre courses jusqu’à présent avec la RB21, dont les deux dernières consécutives, et se sent à nouveau chez lui.

"La famille Red Bull est vraiment fantastique. J’ai également dit à plusieurs reprises que je voulais piloter ici pendant toute ma carrière. Cette opportunité de réaliser ce souhait est toujours là."

Verstappen a fait l’éloge du nouveau directeur de l’équipe, Laurent Mekies.

"Il a bien sûr un parcours complètement différent, car il est lui-même ingénieur," dit-il, comparant Mekies à Christian Horner, qui a été limogé.

"Il a également beaucoup d’expérience acquise dans d’autres équipes. Il pose toujours les bonnes questions. Je pense qu’il fait un travail incroyable."

Verstappen a également évoqué sa vie privée en tant que nouveau père.

"C’est très important - en fin de compte, la famille est la chose la plus importante dans la vie."

"Et j’ai de la chance car ma fille (Lily) dort toute la nuit. J’ai donc beaucoup de chance. Elle dort longtemps, au moins huit à neuf heures, donc tout se passe très bien."

Quant à sa belle-fille Penelope, Verstappen a admis : "C’est différent. Je suis là, mais je ne suis pas son père. Cela change un peu la donne, car je ne peux pas être trop strict avec elle. Je laisse ça à sa mère !"

En dehors de la Formule 1, Verstappen espère également participer à davantage de courses en dehors du championnat.

"Bien sûr, je veux participer à davantage de courses d’endurance. Que ce soit en GT3 ou en hypercar. Au Mans et à Daytona, par exemple, on a naturellement envie de courir dans une voiture plus rapide."

Une participation aux 24 Heures du Nürburgring en 2026 est maintenant devenue une réelle possibilité.

"La chance est là, mais cela dépend aussi de la façon dont les choses se passent en Formule 1, bien sûr. L’année prochaine, tout sera différent. Il faut être concentré à 100 % pour cela, mais si ça marche, alors peut-être. Je n’en ai encore aucune idée."

"J’ai un simulateur chez moi, donc je conduis déjà beaucoup, mais il faut aussi être présent pour sa famille. J’ai la Formule 1, le projet GT3 est en cours, et il y a aussi l’équipe de simulation. Je ne fais pas tout cela tout seul, bien sûr, et les personnes qui m’entourent m’aident énormément."