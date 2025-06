Hamilton révèle d’autres différences majeures entre Ferrari et Mercedes F1

Lewis Hamilton a révélé plus de détails sur l’ampleur de son adaptation à réaliser dans son passage de Mercedes F1 à Ferrari.

Après 12 saisons avec l’écurie de Brackley, Hamilton a rejoint la Scuderia pour 2025 et les saisons à venir. Lors des premières courses, il a révélé que l’un de ses plus gros problèmes était de s’habituer à un moteur Ferrari, n’ayant jamais piloté que des moteurs Mercedes, même lors de son passage chez McLaren entre 2007 et 2012.

Hamilton avait déjà exprimé ses difficultés d’adaptation à la SF-25, affirmant que la gestion du frein moteur et de la récupération d’énergie était aussi un problème pour lui, car bien différente de ce que fait Mercedes.

Le septuple champion du monde, dont le meilleur résultat en Grand Prix cette saison est une quatrième place à Imola, a révélé un autre facteur clé qui joue en sa défaveur.

"C’est plus difficile à expliquer que le moteur ou le frein moteur, ce sont juste les caractéristiques en virage, l’équilibre en courbe, la garde au sol. Tout est une philosophie différente entre ce que j’ai connu et Ferrari."

"Cela peut paraitre fou pour les gens mais on tourne dans les mêmes dixièmes avec des F1 qui sont finalement très différentes. Et je dois dire que beaucoup de choses ont changé pour moi."

"Déjà, la voiture est tellement plus souple ! Quand j’étais chez Mercedes, elle était très rigide. Nous roulions assez raide et bas pour obtenir l’appui, et tout est différent avec la Ferrari."

"La suspension, les valeurs de carrossage, tout est différent. Ajoutez-y le comportement du moteur, le frein moteur, tout est différent."

"Et comme tous ces composants sont intégrés, tous ces paramètres interagissent les uns avec les autres. Il faut un peu de temps pour s’y habituer mais je prends plaisir à m’y habituer."