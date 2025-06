Pourchaire : ’C’est très dur’ de se retrouver sans volant

Théo Pourchaire ne sait pas encore ce qu’il fera dans les prochains mois, mais le champion de F2 en a marre de ne pas avoir de volant de titulaire. Après avoir piloté quelques courses pour McLaren en IndyCar, il est réserviste pour Peugeot en endurance mais veut retrouver un volant à temps plein, c’est pourquoi il se fait aider par Simon Pagenaud.

"Je pense que le mieux pour moi serait d’avoir plusieurs options" a déclaré Pourchaire à The Race. "L’année dernière, lorsque je n’ai plus couru après mes six courses d’IndyCar, je n’avais rien. Et en tant que pilote de course, c’est vraiment difficile."

"Quand vous vous battez chaque année au sommet d’un championnat, que vous essayez de gagner des courses et que soudain vous n’avez plus rien, c’est très dur. Je ne veux donc pas me retrouver à nouveau dans cette situation."

"Et l’opportunité que j’ai actuellement avec le groupe Stellantis et Peugeot est géniale. Ce serait vraiment cool de piloter pour eux. Mais je pense que l’IndyCar est également un championnat extraordinaire. Simon a essayé les deux - il a essayé l’endurance, il a essayé l’IndyCar."

"Il a été très bon dans les deux. Il a terminé sur le podium au Mans avec Peugeot, à deux doigts de la victoire. Il peut donc vraiment me guider et me dire quelles sont les meilleures options, et nous verrons bien, mais il va m’aider, c’est certain."

L’équipe Juncos Hollinger serait intéressée par ses services, et Pourchaire va essayer de verrouiller sa place le plus tôt possible : "Il est difficile d’obtenir une opportunité en IndyCar. Mais si vous avez des contacts précoces avec certaines équipes, cela rend les choses plus faciles, c’est sûr - et oui, on verra bien."

Pourchaire explique pourquoi Pagenaud est le mentor évident qu’il lui faut dans sa quête actuelle : "J’ai rencontré Simon l’année dernière, sur Instagram, avant ma première course d’IndyCar, il m’a souhaité bonne chance, ce à quoi je ne m’attendais pas du tout."

"Et je me suis dit que c’était vraiment cool parce que c’est une légende de l’IndyCar. C’est l’un des meilleurs pilotes français de l’histoire, car il a remporté les 500 miles d’Indianapolis et le championnat d’IndyCar."

"Je crois que c’est en avril que j’ai contacté Simon. Je lui ai simplement envoyé un message et je lui ai dit ’je cherche quelqu’un pour m’aider à avoir plus de contacts en Amérique et quelqu’un qui puisse guider ma carrière, et je pense que tu es la meilleure personne possible’. Et il m’a répondu directement ’bien sûr, je pense que nous pouvons travailler ensemble’."