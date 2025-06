Hamilton rencontre le Premier ministre britannique à Londres

Lewis Hamilton a rencontré le Premier ministre britannique Keir Starmer au 10 Downing Street hier mercredi pour discuter des réformes du secteur de l’éducation.

Hamilton a participé à une table ronde avec Starmer et la secrétaire d’État à l’Éducation, Bridget Phillipson, afin de soutenir sa fondation Mission 44, qu’il a fondée en 2021 pour bâtir un système éducatif inclusif où chaque enfant est soutenu.

La discussion a porté sur les mesures que le gouvernement pourrait prendre pour soutenir les écoles et accroître l’engagement des élèves.

Il a été convenu que le Royaume-Uni créerait d’ici 2026 un cadre qui "fournira des orientations, notamment des études de cas, pour aider les écoles à suivre l’expérience scolaire et à s’inspirer des expériences réussies. Ce cadre soulignera également l’importance pour les jeunes de se sentir inclus, afin qu’ils puissent être présents, s’épanouir et réussir".

De plus, le gouvernement collectera et publiera des données annuelles sur le sentiment d’appartenance, de plaisir et de sécurité des élèves.

Un engagement supplémentaire a été pris de collaborer avec Mission 44 afin de recruter davantage d’enseignants issus de la diversité, notamment des minorités ethniques.

Hamilton a souligné que sa propre expérience l’avait incité à agir pour la prochaine génération d’enfants scolarisés.

"J’ai eu des difficultés à l’école et je n’ai jamais eu l’impression d’être entendu. C’est pourquoi je sais par expérience qu’il est essentiel de veiller à ce que chaque élève ait le sentiment d’appartenir à l’école," a confié Hamilton lors de sa rencontre avec le Premier ministre britannique.

"Je suis reconnaissant qu’à la suite de cette réunion, le gouvernement se soit engagé à collaborer avec Mission 44 pour mettre en œuvre des changements visant à rendre le système éducatif plus inclusif."

"Je suis très fier du chemin parcouru par Mission 44 en si peu de temps et de l’opportunité que nous avons de transformer la vie des élèves vulnérables à travers le pays."

Au cours de la réunion, Hamilton était accompagné de plusieurs représentants de Mission 44, ainsi que d’enseignants, de jeunes et d’autres acteurs du système éducatif.

Le Premier ministre a également donné son avis à l’issue de la table ronde.

"L’un des points abordés par Lewis et moi lorsque nous avons réfléchi à l’idée de créer un tel projet était de permettre aux jeunes de faire entendre leur voix."

"Je tiens à remercier Lewis ; c’était son idée, c’est son héritage. Il a inspiré des générations et met maintenant son influence à profit dans ce projet, conçu pour améliorer concrètement la vie des jeunes à travers le pays."

"Je pense que nous devons reconnaître que nous traversons une période très difficile pour les jeunes. Beaucoup d’enfants ont quitté l’école au début de la pandémie de COVID et n’y sont pas retournés."

"L’écart de réussite entre les plus riches et les plus pauvres est revenu à des niveaux jamais vus depuis 2011. C’est choquant. Car j’aime à penser que nous sommes un pays qui avance toujours, qui fait toujours un pas dans la bonne direction. Ainsi, lorsque les choses commencent à régresser, nous savons que nous avons un réel problème."

"C’est pourquoi je suis ravi que nous publiions un cadre de bonnes pratiques pour encourager les élèves à aimer apprendre, à réaliser leur potentiel et à avoir confiance en eux."