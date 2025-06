Verstappen et la FIA ont créé un dangereux précédent en F1 sans disqualification

Gunther Steiner estime que Max Verstappen a « perdu la tête » lors de l’incident du Grand Prix d’Espagne, qui l’a vu percuter George Russell avec sa Red Bull. Et l’ancien directeur de Haas F1 fustige aussi la FIA pour avoir créé un précédent dangereux avec la pénalité qui a été accordée au global.

Lorsque Red Bull lui a conseillé de rendre sa position à Russell afin d’éviter une éventuelle sanction pour avoir quitté la piste et pris l’avantage, Verstappen a vu rouge et, après avoir fait mine de céder sa place au pilote Mercedes F1, a délibérément foncé sur lui.

"Panique, peut-être, n’est pas le bon mot, mais je pense qu’il a perdu la tête," commente aujourd’hui Steiner.

"Il n’est pas habitué à ça. Il était tellement contrarié par les pneus qu’ils lui avaient montés. Je pense que c’est ce qui a déclenché le problème, et peu de pilotes… lorsqu’il a accéléré et s’est retrouvé en travers au restart, rares sont ceux qui auraient pu rattraper une voiture comme celle-là. C’était assez brutal. Il l’a rattrapé, mais visiblement, dans sa tête, il se disait : ’C’est fini. Je suis foutu’."

"Et là, il n’arrivait plus à se ressaisir. C’était bizarre, car on sait qu’il est un peu capricieux, mais pas à ce point-là."

L’ancien directeur de l’équipe Haas F1 a souligné la bonne gestion de la course par Red Bull jusqu’à l’intervention de la voiture de sécurité. Mais l’incident a valu à Verstappen une pénalité de 10 secondes, le rétrogradant de la cinquième à la dixième place sous le drapeau à damier.

"Je pense qu’il était très déçu, car au final, il avait fait une bonne course jusque-là. Les trois arrêts de Red Bull ont été excellents. Je pense qu’ils ont poussé McLaren à fond, autant qu’ils le pouvaient avec la voiture qu’ils avaient. Mais Max, à la fin, a fait tout ce qu’il ne devrait pas faire normalement."

Reste le plus gros problème selon Steiner : la nature de la sanction infligée. Bien jaugée sur le coup selon lui... mais pas après la course.

"On n’a pas le droit de percuter quelqu’un volontairement."

"Max n’aurait pas dû recevoir de drapeau noir (disqualification) pendant la course, car les commissaires n’avaient pas le temps de réagir à l’ensemble des preuves de ce qui s’était passé entre Max et George. Tout choix aurait pu conduire à une mauvaise décision."

"Il aurait pu être disqualifié par la suite, mais ils ne devaient pas donner de drapeau noir directement. De ce côté, on est ok !"

"Mais si c’était intentionnel, je suis sûr qu’il y a une disposition dans le règlement qui prévoit une disqualification, car encore une fois on ne percute pas quelqu’un volontairement."

"Pourquoi ne l’ont-ils pas disqualifié après ? Je ne sais pas. En tout cas Max et la FIA ont créé un précédent dangereux… Si quelqu’un récidive, ce sera une pénalité de 10 secondes. Ce n’est pas une disqualification. Et c’est un très mauvais signal."