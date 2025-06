Mercedes F1 détaille les dégâts subis par Russell à Barcelone

James Allison a apporté des détails sur les dégâts qu’a subis George Russell lorsque Max Verstappen lui a foncé dedans à la fin du Grand Prix d’Espagne. Le directeur technique de Mercedes F1 assure qu’il n’y aura pas de conséquences à ce choc.

"Nous l’avons ressentie, mais pas assez pour qu’il y en ait encore lorsque nous nous présenterons sur le prochain circuit. Ce sont juste de petits dégâts dus au choc avec l’autre voiture" assure Allison.

Le Britannique pense que Russell aurait pu dépasser Charles Leclerc sans la neutralisation de fin de course : "Il ne restait plus assez de tours dans la course. Quelques tours de plus et c’est ce qui se serait passé."

"Mais oui, nous étions plus rapides en fin de course, plus rapides dans le dernier relais, nous avons chassé Charles pendant un certain temps. Mais la voiture de sécurité nous a mis des bâtons dans les roues, et nous n’avons pas eu assez de tours après la voiture de sécurité pour faire le travail."

Enfin, Mercedes va se pencher sur la casse moteur d’Antonelli pour s’assurer qu’elle ne se reproduise pas, dans aucune des huit voitures roulant avec un bloc fabriqué à Brixworth. Mais c’est bien une casse moteur dont il s’agit : "C’est vrai, et je pense que c’est ce que nous avons déjà dit. Mais nous ne savons pas encore ce qui a lâché dans le moteur."

"Il est revenu à Brixworth. Ils vont le démonter, déterminer ce qui a été abandonné, élaborer des recommandations pour l’ensemble des moteurs, non seulement dans notre équipe, mais aussi dans les équipes clients. Et nous espérons que cela ne se reproduira pas d’ici la fin de la saison."