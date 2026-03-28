Hamilton : pas de soulagement mais un changement d’attitude

Deux Grands Prix seulement après le début de sa 20e saison en Formule 1, Lewis Hamilton a déjà fait taire une partie des doutes nés de sa première année compliquée chez Ferrari.

Le Britannique semble avoir profité d’un alignement de circonstances favorable. Les nouvelles règles techniques de 2026, qui ont resserré la hiérarchie pour Ferrari et favorisé les luttes en piste, correspondent davantage à son style. Il apprécie également le comportement plus agile de la SF-26, dont il estime qu’elle possède le potentiel pour viser la victoire.

Mais au-delà de l’aspect purement technique, c’est surtout l’état d’esprit du septuple champion du monde qui a évolué. Hamilton affirme avoir tourné la page des frustrations de 2025, adoptant une approche résolument positive et redoublant d’efforts dans sa préparation physique et mentale.

Le pilote que l’on voit en ce début de saison 2026 tranche avec celui qui, l’an dernier, laissait parfois transparaître des doutes après des qualifications ou des courses difficiles. Une période qu’il assure avoir surmontée par lui-même.

"Personnellement, je ne parle pas de soulagement. Je pense que c’est simplement un changement d’attitude," explique-t-il à Suzuka.

"Il s’agit de ne pas laisser toutes les absurdités qui circulent et sortent de la bouche des gens interférer avec le fait de savoir qui je suis réellement et ce que je suis capable de faire."

"Et j’espère que vous avez pu le voir lors des deux dernières courses, mais surtout lors de la dernière. Et je vais continuer à me présenter et à le démontrer pour le reste de la saison."

L’an passé, les critiques n’avaient pas tardé à émerger lorsque les résultats n’avaient pas suivi l’enthousiasme entourant son arrivée à Maranello. Une analyse que l’intéressé balaie fermement.

"Je n’ai rien perdu de ce que j’avais," insiste-t-il. "Et peu importe ce que certains peuvent écrire, je vais continuer à répondre présent. Je m’entraîne plus dur que jamais. Entre la dernière course et celle-ci, j’étais à Tokyo : j’ai couru environ 100 kilomètres."

"Je sais qu’aucun des pilotes contre qui je me bats ne s’est entraîné aussi dur que moi, ni ne s’est autant investi, surtout à mon âge. Et j’adore ça, le fait d’avoir encore cette envie de me pousser. J’étais à l’hôtel, plusieurs pilotes sont arrivés alors que je terminais mes courses à pied, et je sais qu’ils se levaient à peine !"

"L’engagement est plus fort que jamais. Je consacre absolument tout ce que j’ai à ce défi et à l’objectif que je me suis fixé."

Hamilton minimise également l’idée selon laquelle il aurait perdu confiance en 2025, préférant évoquer une phase normale dans la carrière d’un sportif de haut niveau.

"Je n’ai pas perdu confiance l’an dernier," assure-t-il. "C’est une partie naturelle du processus. En tant qu’athlète, on traverse ce genre de saisons, parfois parmi les plus difficiles. Mais le plus important, c’est de se relever."

"Et c’est ce que j’ai fait cette année. Personne ne l’a fait à ma place. Je l’ai fait moi-même. Et je pense que c’est le véritable test pour un athlète : être capable de revenir à son meilleur niveau et de continuer à essayer, de montrer qui l’on est malgré l’adversité."

S’il se dit fier du chemin parcouru, le pilote Ferrari reste lucide sur l’ampleur du défi qui l’attend.

"Je suis fier d’être arrivé à ce point, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Nous ne nous faisons aucune illusion : la saison sera très difficile. J’essaie de me préparer physiquement et mentalement sur la durée, afin de maintenir le niveau de performance affiché lors des dernières courses."

"Je passe aussi du temps avec les gars à l’usine pour essayer d’aider à guider l’équipe, aux côtés de Charles Leclerc, dans la bonne direction, afin de combler l’écart et commencer à se battre pour les victoires."