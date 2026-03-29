Mercedes : faut-il déjà choisir entre Russell et Antonelli ?

Le début de saison 2026 de Mercedes n’a pas seulement impressionné sur le plan des performances : il a aussi ouvert un nouveau front stratégique. Et pour Mario Andretti, la situation rappelle fortement celle vécue par McLaren l’an dernier.

Avec une victoire chacun en ce début de championnat, George Russell et Kimi Antonelli incarnent un duo redoutable au volant de la Mercedes W17. Mais cette force pourrait aussi devenir une faiblesse si elle n’est pas gérée avec clarté.

L’ambassadeur et consultant de Cadillac F1 estime ainsi que Toto Wolff devra tôt ou tard faire un choix entre ses deux pilotes dans la lutte pour le titre.

Invité du podcast Drive to Wynn, l’Américain a détaillé son analyse : "C’est un autre aspect de la saison qui va être vraiment, vraiment intéressant, de voir comment cela va évoluer chez Mercedes."

"Vous avez le plus expérimenté avec George. Il sait comment gagner des courses, il l’a prouvé. Et maintenant, vous avez ce jeune talent avec Kimi, qui a montré des choses brillantes jusqu’ici."

La démonstration d’Antonelli lors du Grand Prix de Chine n’a fait que renforcer ce constat. Auteur de la pole position après une Q3 perturbée pour Russell - brièvement immobilisé en piste avant de ne pouvoir signer qu’un seul tour lancé insuffisant - l’Italien a ensuite parfaitement maîtrisé la course.

Une fois débarrassé des Ferrari, Russell n’a jamais été en mesure de revenir sur son équipier, déjà échappé en tête et en route vers sa première victoire en Grand Prix.

"Maintenant, il a été mis à l’épreuve ultime, et il part en pole et gagne la course," souligne Andretti.

Historiquement, Mercedes n’a jamais hésité à laisser ses pilotes se battre à armes égales pour le titre, comme lors de la rivalité entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Une approche qui a parfois généré des tensions internes mais aussi un spectacle intense.

À l’inverse, McLaren avait choisi l’an dernier de ne pas trancher entre Lando Norris et Oscar Piastri, tous deux en lice pour le titre face à Max Verstappen. Une stratégie discutée, même si Norris avait finalement décroché la couronne pour deux points.

Pour Andretti, la leçon est claire : "Toto Wolff a un vrai casse-tête entre les mains. Comment équilibrer la situation ? C’est une belle problématique, exactement comme Zak Brown l’an dernier."

"À un moment donné, il faut privilégier un pilote. Sinon, ils continuent à se prendre des points l’un à l’autre, et quelqu’un d’autre remporte le championnat."

"Je vois cette situation se mettre en place maintenant chez Mercedes."

Malgré cet avertissement, Andretti ne cache pas son enthousiasme face au spectacle offert.

"Mais en tant que spectateurs, on adore ça. Voir ce jeune talent faire le travail, c’est vraiment impressionnant."

"Il est très modeste, très posé. J’adore ça. Je prends beaucoup de plaisir à le regarder."