Hamilton : Nous allons tester de nouvelles idées ce week-end avec Ferrari

Lewis Hamilton a révélé que Ferrari et lui testeraient de nouvelles idées pour améliorer leurs performances en qualifications lors du Grand Prix de Monaco de F1, qui se tiendra ce week-end.

Le septuple champion du monde a obtenu son meilleur résultat de la saison lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne, après une remontée impressionnante depuis la 12e place sur la grille pour terminer quatrième.

Il s’agit non seulement du meilleur résultat d’Hamilton en Grand Prix pour Ferrari, mais aussi de la première fois qu’il devance son coéquipier Charles Leclerc un dimanche, largement dominant cette année.

Les qualifications se sont avérées être le principal point faible de Ferrari en 2025, Hamilton et Leclerc ayant subi une double élimination désastreuse en Q2 lors de la première course de l’équipe en Italie, à Imola.

Hamilton s’est rendu au siège de Ferrari à Maranello lundi, juste après la course, alors que l’écurie italienne poursuit ses efforts pour combler son déficit de performance sur un tour.

"J’étais dans le simulateur lundi, j’étais bien installé tôt le matin. C’est vraiment incroyable de voir les ingénieurs et les mécaniciens, ça ne s’arrête jamais. Ils rentrent chez eux le dimanche soir et sont à l’usine le lendemain. Ça ne s’arrête jamais, ils analysent les données."

"Comme nous l’avons dit le week-end dernier, il y a beaucoup de points positifs à retenir. Il reste encore des points à améliorer. Les qualifications ont été notre principal point faible cette année."

"Nous n’exploitons pas la performance des pneus et nous y travaillons. J’ai eu des idées, l’équipe en a eu d’autres, et nous les testerons ce week-end."

"Ce n’est pas le meilleur endroit pour essayer ces choses, mais nous allons essayer de progresser en qualifications. C’est une progression naturelle au fil de l’année."

"Je me sens plus à l’aise dans l’équipe, les choses fonctionnent différemment ici. Ils n’ont jamais eu quelqu’un comme moi ici, et c’est donc un défi pour les deux parties."

"Mais je pense que nous trouvons vraiment une harmonie dans notre façon d’avancer. J’espère que cela commence à se refléter."

Le Britannique a évoqué son adaptation continue à la vie chez Ferrari, cherchant à oublier ses premières difficultés.

"Chaque week-end est une nouveauté. Le week-end dernier, c’était la première fois que j’assistais à une course européenne : j’ai vu les camions, trouvé ma place, me suis familiarisé avec un nouveau motorhome."

"Ce week-end, en entrant dans le garage, tout était rouge à nouveau. Je n’avais jamais mis les pieds dans le garage Ferrari à Monaco. Je passais toujours devant, je me demandais ce que ça ferait d’être dans l’équipe. Je ne l’avais jamais vu avant, et c’est génial."

"Depuis des années, je me demande ce que l’on ressent avec une Ferrari sur ce circuit. Dès ma première année, je trouve que les Ferrari y étaient très performantes. Charles a évidemment été rapide ici ces dernières années."

"On voit que la voiture fonctionne très différemment de ce que j’avais auparavant. Je ne sais pas comment cela se reflètera ce week-end, mais j’ai vraiment hâte d’y participer."