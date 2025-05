Ocon : La clé à Monaco est de ’bien jauger’ les risques

"C’est très spécial pour moi de venir ici, avec les bons souvenirs du podium inattendu il y a deux ans. Ca montre que cet endroit vous récompense quand vous construisez votre week-end de la bonne manière" a déclaré Ocon.

"J’aime piloter ici chaque année, c’est une nouvelle année, une nouvelle équipe. Il y a différentes choses qui vont compter, on va devoir faire deux arrêts, donc il faut construire le week-end différemment. Mais je suis impatient, le challenge est intéressant et ça devrait être un bon week-end pour nous en tant que pilotes."

Le Français explique ce qu’il manque actuellement à Haas en matière de performance : "On manque un peu de constance dans nos performances, on veut la retrouver. On verra, si ça revient ou non. Les derniers week-ends ont été difficiles, on verra s’il faut plus de temps ou si on y arrivera."

Ocon apprécie tout ce qui entoure le Grand Prix de Monaco, mais c’est surtout le circuit qui lui plait et fait la différence : "Un peu tout, c’est spécial d’être à Monaco, le glamour, les gens qui veulent y assister, le circuit qui vous récompense."

"Plus vous prenez de risques, plus vous êtes rapide, mais il faut bien jauger ça. Si vous prenez trop de risques, ça finit mal. Ces rues n’ont pas changé depuis des années, les voitures si. Elles sont plus rapides, plus grandes, mais on court toujours ici et l’aspect historique est important."