Hamilton : Les freins de la Ferrari sont comme une loterie

Lewis Hamilton affirme que la performance de ses freins a été une véritable loterie cette saison, après avoir senti de nets progrès au début du week-end du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Ferrari utilise des freins Brembo, contrairement aux Carbon Industrie qu’Hamilton avait chez Mercedes. Le septuple champion du monde a passé une grande partie de la première séance d’essais libres à Imola à se plaindre de ses freins.

Ces problèmes ont éclipsé ce qu’Hamilton considère comme un gain de performance inattendu après de subtiles modifications ailleurs, mais il ne sait pas comment obtenir de la régularité avec ses freins pour la suite.

"Comme je l’ai dit juste après la séance (aux télévisions), la première séance était bonne. J’étais vraiment très satisfait de la voiture. J’avais le sentiment d’avoir fait un pas en avant et j’étais très positif. J’ai littéralement modifié deux minuscules détails qui n’auraient dû avoir aucun effet. Le plus petit changement que nous ayons effectué cette année."

"Et nous avons eu des problèmes de freins qui ont fait une énorme différence, donc c’était un combat acharné contre la voiture. C’est un problème assez important depuis le début de l’année. Je n’avais jamais connu ça auparavant. C’est donc nouveau pour moi cette année."

"Ce n’est pas la transition, c’est la performance… C’est une loterie. On tire au sort : on met un coup de frein et ça marche, on en met un autre et ça ne marche pas. J’espère donc qu’on trouvera une solution samedi. On y travaille, c’est sûr."