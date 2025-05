Russell ouvre la porte à un changement d’écurie en F1

George Russell, pilote Mercedes F1 en pleine forme mais en fin de contrat, affirme que son avenir en Formule 1 au-delà de 2025 est largement ouvert.

Le directeur de l’écurie, Toto Wolff, se trouve face à un dilemme cette année : il laisse théoriquement la porte ouverte à Max Verstappen pour 2026, tout en étant clairement satisfait de son duo actuel.

En effet, Kimi Antonelli, 18 ans, est une star incontestée du futur, tandis qu’avec les pilotes McLaren et Max Verstappen, Russell est un pilote à qui on ne peut presque rien reprocher en 2025.

"George mène la danse en ce moment," dit Wolff. "Il est constamment aux avant-postes et tire le meilleur parti de la voiture le dimanche."

Il n’en demeure pas moins que Wolff refuse toujours de parler d’une éventuelle prolongation de contrat de Russell. Le pilote britannique de 27 ans devrait-il donc s’inquiéter ?

"C’est exagéré. Nous avons un calendrier. Nous sommes parfaitement en bonne voie avec George. Si j’annonce une date maintenant, je ne ferai que créer une pression inutile. Nous avions convenu de nous rencontrer au début de l’été."

Une théorie est que si Verstappen décidait de rejoindre Mercedes, ce que le Néerlandais n’a pas totalement écarté ces dernières heures (à lire ici), Red Bull accueillerait Russell à bras ouverts.

Wolff n’est pas certain que Russell apprécierait l’équipe propriétaire de la boisson énergisante.

"Kimi et George travaillent tous les deux sur la voiture, et l’ambiance est détendue et enjouée malgré toute la pression. Chez Red Bull, la pression est certainement plus forte."

Une autre option pour Russell au sein d’une équipe de pointe pourrait s’offrir si Lewis Hamilton, en mauvaise forme, décidait de mettre un terme à sa nouvelle carrière chez Ferrari.

"Je ne pense pas," a répondu Wolff lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Hamilton pourrait réellement prendre sa retraite. "On fait une croix sur Lewis bien trop vite."

Si Russell obtient gain de cause, il signera simplement un nouveau contrat avec Mercedes.

"Je veux être chez Mercedes l’année prochaine," a-t-il déclaré à Imola. "C’est là que je veux être."

"Mais il faut que tout soit parfait. Il faut que tout ait du sens. Mais je ne vois pas pourquoi cela n’arriverait pas."

Mais le triple vainqueur en Grands Prix est également ouvert à un changement d’équipe si besoin.

"J’ai toujours dit que je serais heureux d’être équipier avec n’importe quel pilote sur cette grille. Je ne pense donc pas que quoi que ce soit soit exclu pour l’année prochaine, en termes de mouvement sur l’ensemble de la grille."

Lorsqu’on lui demande si cela dépend de ce que va faire Max Verstappen, Russell répond juste avec un large sourire, avant de préciser : "je crois que la situation est bien connue dans les médias..."

Il a également précisé qu’après le départ d’Hamilton et l’arrivée d’Antonelli, l’ambiance chez Mercedes est meilleure que jamais.

"Il y a plus de calme dans l’équipe. C’est une bonne situation pour nous en ce moment."