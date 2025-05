Verstappen l’admet enfin : les prochains Grands Prix seront cruciaux pour mon avenir

Max Verstappen a confirmé que les prochaines courses de F1 seraient cruciales pour son avenir chez Red Bull.

Le Néerlandais est depuis longtemps pressenti pour quitter l’écurie de Milton Keynes, les rumeurs étant alimentées par des inquiétudes politiques internes à l’écurie en 2024 et un recul dans la hiérarchie.

Red Bull n’a pas réussi à concurrencer régulièrement McLaren en début de saison, Verstappen n’ayant remporté qu’une seule victoire lors des six premiers Grands Prix.

L’année prochaine, la F1 connaîtra un changement majeur avec une nouvelle réglementation technique qui menace de bouleverser la hiérarchie – une situation dont Verstappen est parfaitement conscient.

"C’est un peu difficile à estimer," confie Verstappen à Imola.

"L’année prochaine, tout sera à nouveau nouveau dans ce sport. Et chacun peut dire qu’il sait qui a les meilleures références, mais personne ne l’est avec certitude."

"La seule équipe qui a la meilleure situation actuellement, c’est McLaren. Les voitures et les moteurs changeront l’année prochaine, mais si l’on conserve un tel avantage en matière de pneus, c’est important et ce sera pareil l’année prochaine."

Un transfert chez McLaren est exclu, Lando Norris et Oscar Piastri étant liés par des contrats à long terme. Verstappen a signé une prolongation importante avec Red Bull il y a quelques années, un contrat qui court jusqu’en 2028, mais des clauses de performance peuvent écourter la durée de son séjour chez Red Bull.

"Je pense toujours à mon avenir," répond Verstappen, interrogé sur cette possibilité de changement avant 2028.

"Même dans les bonnes années. En revanche, je pense être plutôt serein à ce sujet pour le moment. Mais nous verrons dans quelques courses."

Interrogé sur son souhait de continuer avec Red Bull en 2026 pour relever un nouveau défi, avec un moteur conçu en collaboration avec Ford, Verstappen a répondu : "Je l’ai toujours dit à l’équipe."

"C’est l’intention. À moins que les choses ne tournent vraiment mal. Mais ce n’est pas mon intention, pour le moment en tout cas, de partir."

"Pour le moment", "dans quelques courses" : Verstappen n’a pas dissipé toutes les inquiétudes quant à un éventuel départ de l’équipe de Milton Keynes. Et il l’admet enfin : les prochaines manches seront cruciales pour sa décision.

"Je veux voir comment se déroule le reste de la saison, ou du moins une partie. L’équipe peut faire de grands progrès. Les prochaines courses sont très importantes, y compris pour mon avenir."

"Je ne parle même pas de l’année prochaine, mais de manière générale. Je pense que tout le monde dans l’équipe en est conscient."

"Vous savez quel est le problème : si vous pouviez vraiment choisir et vous concentrer uniquement sur la performance, vous pourriez changer d’équipe presque chaque saison. Mais bien sûr, ce n’est pas possible."

Quant à l’hypothèse d’une année sabbatique évoquée par certains anciens pilotes de F1, Verstappen est au moins ferme sur ce point : "ce n’est pas du tout envisagé !"

"C’est absolument faux. Il n’y a aucun doute là-dessus. Mon intention est de continuer au moins jusqu’en 2028 en Formule 1. Évidemment, je n’apprécie pas tout dans cet environnement, mais j’apprécie de travailler avec les gens qui m’entourent et la course elle-même. Même si une quatrième place, comme à Miami, n’est pas mon objectif, c’est toujours mieux que de finir dernier."

Des discussions ont aussi eu lieu avec Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1. Et Verstappen n’a pas discuté que de Formule 1 mais aussi et certainement de GT3, une série dans laquelle la marque s’implique à nouveau. On sent que la porte reste bien entrouverte...

"C’était notre première vraie conversation depuis 2021. On a mis certaines choses à plat concernant ce qui s’est passé cette année-là. On a aussi évoqué des perspectives d’avenir. Mais pour moi, ce n’est pas seulement la Formule 1."

"Je fais beaucoup de choses avec Red Bull mais je fais beaucoup d’autres choses aussi. Il y a plus que le projet Formule 1. Bien entendu, ce n’est pas quelque chose que toutes les équipes peuvent offrir. Et si un jour je roule ailleurs, ce sera pareil. Sur ces sujets, pas de concessions. Je dois garder ma liberté sinon il n’y aura même pas de discussions."