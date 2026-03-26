Hamilton : la Formule 1 a retrouvé le vrai esprit du karting

Alors que le Grand Prix du Japon approche à Suzuka, avec les premiers essais libres demain, Lewis Hamilton s’est exprimé sur les nouvelles règles de la Formule 1 et le spectacle qu’elles offrent, soulignant un retour à un type de course plus dynamique et stratégique que les pilotes n’avaient pas connu depuis longtemps.

Le septuple champion du monde a suggéré comme d’autres, notamment Toto Wolff, que Max Verstappen avait du mal à apprécier les nouvelles réglementations parce que Red Bull a perdu quelques positions dans la hiérarchie.

"Naturellement, quand on a une bonne voiture et qu’on est compétitif, c’est agréable d’être en tête. Il a dominé la compétition ces quatre ou cinq dernières années – cinq ans, je dirais. Tout s’est donc déroulé sans accroc pour lui, et c’est la première année que ce n’est pas le cas."

"Mais je ne sais pas pourquoi il n’y prend plus autant de plaisir. C’est très différent, c’est certain. Je pense que beaucoup de pilotes n’y prennent pas autant de plaisir, mais je n’en sais rien. Personnellement, j’y prends beaucoup de plaisir. C’est une voiture plus légère, plus maniable, plus agréable à piloter."

Hamilton a insisté sur le fait que le style de course « yo-yo » observé jusqu’ici, avec de nombreux dépassements et changements de tête de course, était beaucoup plus divertissant.

"Si vous remontez au karting, c’est exactement la même chose," a expliqué Hamilton. "On va d’un côté à l’autre, on ne peut jamais vraiment s’échapper. Personne n’a jamais qualifié le karting de ‘course yo-yo’. C’est la meilleure forme de course."

"Il y a beaucoup de visions sur les voitures de cette année, mais je suis excité que ce soit une nouvelle ère de notre sport, à chaque fois, cela permet de voir qui émerge devant, et je suis très fier du travail que nous avons fait jusqu’ici, pour nous rapprocher de la tête."

"Bien sûr, il y a des gens qui n’aiment pas le lift and coast, la gestion, le mode ligne droite, ce n’est pas idéal, mais en termes de batailles, c’est très amusant. La course que j’ai eu avec Charles, la deuxième du règlement, est une des plus amusantes que j’ai connues de ma carrière, à part celle de Bahreïn avec Nico (Rosberg) il y a de nombreuses années."

"J’espère avoir plus de cela, car c’est ce que l’on cherche en compétition, qu’on se dépasse et qu’on se redépasse, plutôt que de voir un pilote passer et que ce soit terminé. Donc personnellement, j’apprécie ça. En karting, ça arrive tout le temps et les gens disent que c’est de la vraie compétition. Donc c’est ce que j’en dis."

Le pilote Ferrari a insisté sur l’amélioration du spectacle grâce à la capacité des monoplaces à se suivre dans les virages rapides.

"La Formule 1 n’a pas offert la meilleure forme de course depuis très longtemps. Parmi toutes les voitures que j’ai pilotées en 20 ans, c’est la seule qui permet vraiment de rester derrière dans les virages rapides sans perdre tout ce que l’on a. On peut suivre."

Hamilton a comparé la situation avec les dispositifs antérieurs comme le DRS.

"Nous avions le DRS avant, ce qui était un pansement pour le problème de ne pas pouvoir se rapprocher dans les virages. Maintenant, nous avons le Mode Overtake, mais cette surpuissance est très faible."

"Quand vous êtes en tête et que la voiture derrière peut suivre, je trouve ça beaucoup plus amusant. Comme je l’ai dit, ce sont peut-être les batailles les plus intenses que j’ai eues depuis Bahreïn, il y a des années, avec Nico en 2014. C’est comme ça que devrait être la course : aller-retour, sans qu’un dépassement suffise pour décider du sort."

"Personnellement, j’aime ce type de course. Il nous faudrait juste que toutes les autres équipes se rapprochent pour avoir plus de batailles entre équipes."

Malgré son enthousiasme pour le spectacle, Hamilton admet ne pas apprécier tous les aspects des règles 2026.

"C’est vraiment différent. Beaucoup de pilotes n’apprécient pas, mais personnellement, je trouve ça amusant. La voiture est plus légère, plus maniable, un peu bizarre, mais plus fun à piloter. Est-ce que j’adore le déploiement de puissance ? Absolument pas. Je suis plutôt déçu. Est-ce que j’adore le SM [mode ligne droite avec aéro active] ? Pas vraiment. Mais dans l’ensemble, c’est excitant pour le sport."

Pour le Japon, circuit souvent difficile pour la gestion énergétique, la FIA a réduit la recharge maximale pour la séance de qualification afin de limiter le « super clipping » et le lift and coast.

"Une bonne avancée ! En arrivant ce week-end, nous aurions dû faire beaucoup de lift-and-coast, ce qui est vraiment désagréable pour un tour de qualification. Nous avons donc changé ça."

"De plus, le mode ligne droite avec aéro active ne sera utilisé que dans deux secteurs, ce qui pourrait nous avantager. Peut-être un point positif pour nous, car chaque fois que Mercedes ouvre leur SM, ils prennent le large. Peut-être qu’ils auront moins cette opportunité ici et que nous pourrons les suivre davantage dans les secteurs rapides."

Hamilton espère que le spectacle sera à la hauteur de Suzuka, un tracé historique apprécié des pilotes pour ses virages rapides et techniques.

"Ce circuit a toujours été l’un des préférés des pilotes, mais pas forcément pour le spectacle, car il est difficile de dépasser. J’espère que ça change et que cela mettra en valeur à quel point ce circuit est incroyable à piloter. Et si nous avons de la course par-dessus, alors ce sera le meilleur circuit du monde."