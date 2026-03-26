Amusant ou artificiel ? Frustrant ou excitant ? L’effet yo-yo des F1 2026 divise les pilotes

On l’appelle le yo-yo racing, et c’est une des conséquences de la révolution réglementaire de 2026.

En clair, il s’agit des différentiels de vitesse entre des monoplaces en course, dus aux niveaux différents de récupération d’énergie d’une F1 à l’autre. Quand une F1 ralentit, l’autre accélère en vidant sa batterie, mais quelques virages plus loin, se fait dépasser à nouveau par la voiture qui, au contraire, avait économisé sa batterie.

Sur le plan positif, ces situations créent bien du spectacle et des dépassements, en particulier en début de course. Mais sur le plan négatif, des inquiétudes naissent surtout au niveau de la sécurité : de tels différentiels d’énergie et donc de vitesse pourraient créer des situations dangereuses en piste. Plusieurs pilotes ont aussi décrit des effets artificiels, à l’image de Max Verstappen.

Charles Leclerc a lui aussi évoqué une F1 à la Mario Kart (surtout sur les départs), mais qu’on ne s’y trompe pas : le pilote Ferrari est l’un des plus satisfaits de ce nouveau règlement malgré ses doutes initiaux.

« Honnêtement, j’étais très sceptique au début de l’année, et après les essais, j’avais des attentes particulières pour cette saison qui n’étaient pas très bonnes concernant la course. J’ai été agréablement surpris. Du moins pour nous aux avant-postes, cela a en fait été beaucoup plus sympa que ce que je pensais. »

« Certes, il y a des dépassements qui sont artificiels, tout comme c’était le cas parfois avec le DRS l’année dernière. Cependant, il y a aussi beaucoup de dépassements qui sont vraiment à la limite et où l’on se retrouve avec un niveau de batterie similaire au même moment en raison de circonstances différentes, ce qui rend la chose plutôt amusante. Nous l’avons vu en Australie, nous l’avons vu à Shanghai, et je me suis beaucoup plus amusé que je ne le pensais au départ. »

« Comme je l’ai dit, en qualifications, ce n’est pas ce qu’il y a de plus amusant, c’est donc peut-être quelque chose que nous devons examiner. Mais en termes de batailles, j’ai apprécié beaucoup plus que je ne l’imaginais. Oui, Mercedes est un peu plus forte que nous, mais dès que l’on sort de cette fenêtre optimale de la batterie, on perd beaucoup de temps au tour. »

« Cela rapproche donc les voitures et c’est pourquoi il y a beaucoup de changements de position, combiné au fait que la voiture de derrière se recharge plus que celle de devant. Ces deux choses en particulier font qu’il est assez difficile de s’échapper une fois que l’on est dans une bataille. »

Cet effet yoyo ne va-t-il cependant pas naturellement disparaître à mesure que les équipes maîtrisent le nouveau règlement, selon Charles Leclerc ?

« Je le pensais, en fait, déjà après l’Australie, mais à Shanghai, nous avons évidemment eu une course Sprint puis la course normale. La course Sprint était, je pense, un bon moyen de tester ces stratégies et de s’assurer que nous étions dans une bonne fenêtre pour la course dominicale. En réalité, en course, nous avons quand même eu pas mal de dépassements. »

« Donc, nous pourrions en voir un peu moins à l’avenir. Cependant, j’ai été surpris que cela ne s’améliore pas beaucoup de la course Sprint à la course de dimanche, dans le bon sens du terme. Je pense que c’était tout aussi propice aux dépassements. Alors oui, je suis un peu partagé. Après la première course, j’étais presque sûr que cela allait diminuer de plus en plus. Oui, il y aura de moins en moins d’effet yo-yo, mais après Shanghai, il est probable qu’une bonne partie vienne aussi de la voiture elle-même, et cela restera. »

Franco Colapinto a apporté un point de vue différent et intéressant : celui d’un pilote plongé au cœur des batailles du milieu de grille. Et lui aussi trouve cette révolution réglementaire de 2026 assez amusante, du moins en course.

D’autant qu’il n’y a pas que les niveaux de gestion d’énergie qui changent, mais aussi les manières d’exploiter les différents moteurs. Même si le pilote Alpine F1 l’admet : il est toujours aussi difficile de suivre une autre F1.

« C’était plus agréable et plus amusant de se battre avec des voitures équipées d’une unité de puissance différente, car la gestion de l’énergie diffère entre les équipes et entre les différents motoristes. Cela devient alors un peu plus facile, je trouve, de se battre, de se défendre aussi... peut-être un peu plus difficile par moments, mais cela rend les batailles un peu plus serrées car les endroits où les équipes déploient l’énergie sont très différents, ce qui rend la chose un peu plus intéressante. »

« En général, il est difficile de se suivre, mais j’ai suivi de près certaines voitures et c’est mieux que l’année dernière en termes de turbulences et de ce genre de choses. Pour être honnête, c’était amusant. La Chine a été une bonne course et j’ai vraiment beaucoup apprécié. J’ai aimé défendre et attaquer les autres, et globalement, c’était plutôt bien. Cela n’a pas semblé trop artificiel. Je trouve que les dépassements étaient simplement à la limite tout le temps. »

« J’en ai vu certains qui étaient un peu plus artificiels, mais cela fait partie des changements apportés par le sport, qui continuent de s’améliorer et vont dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup de domaines à perfectionner, et l’important, c’est qu’ils les examinent, les comprennent et qu’ils ont une vision claire de la situation pour l’améliorer au fil des courses. Nous n’en sommes qu’à deux manches pour le moment. Il est vraiment tôt pour dire si nous aimons ça ou non, mais je pense qu’en général, cela va s’améliorer avec les courses et avec les années. »

Norris moins convaincu par l’aspect artificiel des dépassements

Très sceptique quant à lui sur le nouveau règlement au départ, le champion du monde Lando Norris a admis que du point de vue du téléspectateur (ce qu’il était lors du dernier Grand Prix), cette règle produit des effets amusants.

« L’effet yo-yo en course ? Tout le monde aura une opinion différente là-dessus. Vous utilisez simplement votre batterie et, dans la ligne droite suivante, vous n’en avez plus. Le fait est que cela rend très bien à la télévision et les téléspectateurs semblent adorer ça. Beaucoup de gens semblent adorer ça. C’est juste un type de course différent. »

« J’ai apprécié de rester sur la touche le week-end dernier et de regarder les batailles des Ferrari et des choses comme ça. C’était cool à voir, honnêtement. Donc, une partie de moi se dit que c’est une bonne chose. »

Cependant le pilote McLaren F1 critique aussi le côté artificiel de ces dépassements. Et on sent que plus on l’interroge, plus sa position rejoint celle d’un Max Verstappen...

« Mais une partie de cette course s’explique simplement par le fait que le pilote qui dépasse, parce qu’il doit utiliser la batterie, se retrouve ensuite avec absolument zéro batterie ; vous n’êtes alors qu’un simple passager et vous ne pouvez rien faire. Donc, vous ne faites pas vraiment la course quand vous êtes dans cette situation, du moins pas aussi bien qu’avant. »

« Cela dépend de ce que vous voulez, de la façon dont vous voulez voir les choses. La FIA essaie d’apporter des améliorations à ce genre de choses et je pense qu’elle le fera avec le temps. Nous ne sommes pas dans une position où c’est aussi bien que possible, mais nous allons lui laisser du temps. »

Norris va jusqu’à qualifier certaines situations d’absurdes, quand le pilote est dépossédé de tout moyen de se défendre, faute d’énergie.

« En tant que pilotes, nous voulons toujours avoir les meilleures voitures à piloter, des voitures où vous sentez que vous êtes à la limite, où vous pouvez attaquer à fond, planifier un dépassement et ensuite vous défendre. Dans de nombreux cas maintenant, vous faites un dépassement, et vous ne pouvez même pas vous défendre car le gars vous repasse avec 60 km/h de plus. Ces genres de choses absurdes, où vous avez l’impression d’avoir accompli quelque chose, vous freinez plus tard, vous les avez dépassés, et ensuite vous êtes juste à la merci de la batterie qu’il vous reste... Ce sont ces situations qui, je trouve, sont juste ennuyeuses et délicates à gérer quand on est dans la voiture. »

« Mais en même temps, il y a du potentiel dans ce que nous avons. Il ne s’agit pas de dire : revenons simplement à ce que nous avions l’année dernière. Il y a du potentiel, cela nécessite juste des ajustements et des modifications. Plus nous irons sur des circuits différents au cours de la saison, plus nous apprendrons, la FIA apprendra, et les choses pourront être améliorées. »

Une expérience parfois frustrante selon Bearman

Oliver Bearman, qui était également parmi les sceptiques, a été lui convaincu par ce ce qu’il a vu en piste aussi lors des deux premiers Grands Prix. Mais il trouve de même l’expérience parfois frustrante ou artificielle.

« Concernant la course, je trouve que c’est vraiment bien pour le spectacle, les courses sont fantastiques à regarder, mais c’est parfois difficile. J’ai eu un peu d’expérience en me battant avec Franco en Chine : vous passez un tour à réfléchir à l’endroit où planifier votre manœuvre, puis vous vous lancez enfin, et ensuite il vous dépose dans la ligne droite suivante parce qu’il a tellement plus de batterie. »

« C’est donc vraiment frustrant si vous ne visez pas juste. Ce n’est pas ce à quoi nous avons été habitués tout au long de nos carrières. Normalement, quand vous avez une meilleure sortie de virage, vous avez une meilleure accélération tout au long de la ligne droite, mais ce n’est plus nécessairement le cas aujourd’hui, ce qui est bizarre. »

« Mais en général, cela a été vraiment bénéfique pour le spectacle et, avec un peu d’optimisation et de modifications, la FIA s’est montrée incroyablement réceptive à cela. Je pense que nous pouvons rendre les choses tout aussi bonnes pour le spectacle, mais un peu plus gratifiantes pour nous en tant que pilotes. Je suis donc impatient de voir ce que nous pouvons faire avec ce matériel. Il a un potentiel fantastique. »

« Donc, cela prendra un peu de temps. Encore une fois, il faut faire preuve de patience. Mais je pense qu’il faut simplement ajuster le niveau de batterie dont nous disposons, la puissance dont nous disposons... nous avons beaucoup plus de puissance que l’année dernière lorsqu’elle est disponible. C’est juste qu’elle s’épuise trop vite et par conséquent, vous avez le problème de ne pas avoir de batterie quand vous en avez besoin. Il y a donc de petites choses qui peuvent être ajustées et j’espère que nous les verrons se concrétiser avec le temps. »

Comme Lando Norris, le pilote Haas F1 estime aussi que la F1 devrait travailler à des améliorations pour rendre les dépassements moins artificiels. Il reconnait cependant que la FIA n’a pas une tâche aisée !

« C’est difficile parce que pour la F1 et la FIA, ce n’est pas aussi simple que ça en a l’air. Nous sommes passés de voitures incroyables à piloter — les qualifications étaient l’un des plus grands spectacles — mais elles étaient aussi assez difficiles à suivre et c’était dur de rester proche, donc nous nous plaignions un peu de ne pas pouvoir dépasser. Ensuite, nous passons à cette nouvelle voiture où les dépassements ont triplé et maintenant nous nous plaignons qu’il y a trop de dépassements. Il y a indéniablement le fait que les pilotes trouvent toujours matière à se plaindre. »

« Mais je trouve que c’est juste un peu excessif à ce stade, car ce n’est pas nécessairement le fait d’être plus rapide qui permet de dépasser facilement, ce n’est pas nécessairement le fait d’avoir une voiture plus rapide qui permet de rester devant et de défendre sa position, et c’est difficile. Comme l’a dit Lando, si vous donnez vraiment tout, que vous freinez plus tard ou que vous faites une superbe manœuvre défensive, cela ne garantit pas que vous conserverez votre position, car s’il y a une longue ligne droite juste après, vous êtes en difficulté. »

« C’est dur parce que vous avez beaucoup de vitesse en sortie de virage, mais au bout de la ligne droite, une petite différence de puissance peut se traduire par un énorme écart de vitesse. Contre ces énormes écarts de vitesse, il est difficile de vraiment faire quoi que ce soit quand le gars vous passe à une telle allure que vous ne pouvez pas conserver votre position. Je ne sais pas, mais ce qui me rend heureux, c’est que nous travaillons ensemble pour essayer d’améliorer ça. »

Enfin, Liam Lawson précise que le pilotage est devenu de plus en plus une question d’intelligence et de stratégie et estime que les pilotes finiront par s’y faire.

« Il y a manifestement du potentiel, nous n’en sommes qu’aux premiers jours et je suis sûr que cela va s’améliorer, mais du point de vue d’un pilote, cette véritable sensation de course à laquelle nous sommes habitués est juste légèrement différente cette année dans la façon dont vous devez planifier ces manœuvres. Et parfois, même si vous êtes intelligent et que vous utilisez bien votre batterie, comme l’a dit Ollie, vous pouvez simplement vous faire repasser en gros. C’est donc quelque chose auquel nous nous habituons. »