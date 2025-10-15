Hamilton fait-il face à ’cinq ans’ d’adaptation chez Ferrari ?

Mika Häkkinen prédit plusieurs saisons de difficulté pour Lewis Hamilton chez Ferrari. Selon le double champion du monde de F1, le Britannique aura besoin de plusieurs années pour se mettre dans le bain.

Hamilton s’était pourtant adapté très rapidement chez Mercedes grâce à un changement de règlement qui lui avait permis d’avoir un impact sur le développement de la nouvelle monoplace. Une tactique qu’il espère reproduire chez Ferrari, mais dont le Finlandais doute.

"Tout d’abord, Lewis est tout simplement un pilote de course incroyable" a déclaré Häkkinen au Hindustan Times. "Il a réussi sa carrière au fil des ans, en supportant toute la pression qu’il a subie. C’est tout simplement incroyable."

"Lorsque vous rejoignez une nouvelle équipe, il faut généralement quatre à cinq ans avant que la voiture soit adaptée à votre style de conduite. Lewis doit donc faire preuve de patience et attendre tout ce temps."

"En général, on ne rejoint pas une équipe et on ne monte pas dans une voiture en se disant ’cette voiture est fantastique, je vais gagner des courses’. Cela demande beaucoup de travail et beaucoup de temps."

Hamilton n’a pas apprécié l’ère des voitures à effet de sol, mais Häkkinen pense qu’il y aura besoin d’une importante adaptation aux nouvelles voitures l’année prochaine, avec les deux modes aérodynamiques et un moteur très pointu.

"Les voitures vont techniquement beaucoup changer l’année prochaine. Les designers très expérimentés pourront développer une voiture fantastique. Les pilotes devront probablement adapter un peu leurs compétences."

"Ils devront être très concentrés pour garder la voiture sur la piste, car les voitures pourraient devenir très difficiles à piloter l’année prochaine. Les équipes qui ont de bons designers, capables de construire une excellente voiture, vont bien s’en sortir. Les équipes moins expérimentées auront beaucoup de problèmes."

Interrogé sur le championnat pilotes 2025, et ses pronostics entre Oscar Piastri, Lando Norris et Max Verstappen, le Finlandais parie sur son ancienne équipe. En revanche, il peine à savoir quel pilote sera titré.

"Je dois dire McLaren, bien sûr. L’équipe donnera certainement des consignes aux pilotes pour éviter les problèmes. Ils sont tous les deux très bons, Lando a beaucoup plus d’expérience, ce qui compte beaucoup. Mais il marque aussi moins de points. Donc je ne sais pas, l’un des deux."