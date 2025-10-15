Schumacher est prêt à affronter les dangers de l’Indycar

Mick Schumacher affirme ne pas s’inquiéter des dangers liés aux courses sur circuit ovale alors qu’il se rapproche d’un transfert à temps plein en Indycar pour 2026.

Le pilote allemand de 26 ans a fait forte impression lors de ses premiers essais avec Rahal Letterman Lanigan Racing à Indianapolis cette semaine. Bien qu’il n’ait roulé que sur le circuit routier, Schumacher a clairement indiqué qu’il avait l’intention de disputer l’intégralité du championnat s’il rejoignait la série américaine.

"Si je devais choisir ce championnat, je m’y engagerais à 100 %," a-t-il confirmé aux médias.

Plusieurs personnalités, dont son oncle Ralf Schumacher, ont appelé à la prudence concernant les ovales à grande vitesse de l’Indycar, longtemps considérés comme particulièrement dangereux par les pilotes européens. Même le père de Mick, Michael Schumacher, avait exprimé ses inquiétudes quant à la sécurité de cette catégorie pendant sa carrière en F1.

Mais l’ancien pilote Haas insiste sur le fait qu’il n’est pas perturbé par cela.

"Je ne suis pas inquiet," a-t-il déclaré à Indianapolis. "Je n’ai jamais conduit sur un circuit ovale, je ne peux donc pas en dire beaucoup plus à ce sujet. Mais jusqu’à présent, je n’ai rien entendu qui puisse me dissuader."

"La sécurité est bien sûr une priorité pour tout le monde," a ajouté Schumacher. "L’Indycar a procédé à de nombreux ajustements et changements pour rendre sa monoplace plus sûre, et je suis sûr qu’ils continueront à l’améliorer."

"La sécurité n’est garantie que dans une certaine mesure à la vitesse à laquelle on roule, mais je pense que toutes les précautions possibles sont prises."

Il estime également que son instinct de pilote lui sera très utile.

"Si vous avez un bon feeling avec une voiture stable et que vous savez quand vous approchez de la limite, vous vous en sortirez bien."

Schumacher a admis qu’une décision concernant son avenir était imminente.

"Je ne mettrai pas trop de temps à me décider," a-t-il confirmé, excluant tout programme partagé entre l’Europe et les États-Unis. Pas question donc de continuer en WEC.

"Non, je ne veux pas courir dans deux disciplines différentes."