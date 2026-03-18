Hamilton et Leclerc ont-ils ’détruit la course de Ferrari’ en se battant ?

Le champion du monde de Formule 1 1997, Jacques Villeneuve, a soutenu que la bataille en piste entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc lors du Grand Prix de Chine a détruit la course de Ferrari.

La course sur le circuit international de Shanghai a été marquée par deux luttes fratricides entre les deux pilotes, au Sprint et en course. Hamilton a terminé la course en troisième position, décrochant son premier podium avec l’écurie de Maranello, tandis que Leclerc a fini quatrième.

"C’était juste parce qu’il a terminé troisième, et il a réussi à battre son coéquipier, donc oui, ça s’est bien terminé, mais c’était un peu extrême, et ça a détruit la course de Ferrari" a déclaré Villeneuve au sujet de Hamilton à Sky Sports F1.

"Ils roulaient en deuxième et troisième positions. Il l’a fait au freinage, assez tard, et ensuite ils se sont battus si fort qu’ils ont détruit leurs pneus, et en deux tours, ils ont perdu cinq secondes sur Antonelli."

Villeneuve pense que Hamilton et Leclerc veulent tous deux prendre l’ascendant au sein de la Scuderia, quitte à ne pas toujours aider l’équipe : "Lewis est combatif et se bat. Il était assez calme, s’occupant de ses propres affaires, ne laissant pas Antonelli s’échapper trop loin."

"Mais ensuite, Leclerc a décidé de ne pas jouer le jeu de l’équipe et a joué le jeu de Leclerc, il l’a pris par surprise, mais il aurait dû le voir venir. La même chose s’est produite lors du Sprint. Ça s’est bien terminé, mais c’était un peu extrême et cela a détruit la course de Ferrari. Ils étaient deuxième et troisième, se battant si fort, détruisant leurs pneus."

"À un moment donné, si vous continuez à vous prendre mutuellement du temps au tour, cela permet à Mercedes de s’échapper, et ils ne sont pas si loin de Mercedes avec une voiture capable de courir. Mercedes devrait s’inquiéter un peu du retour de Ferrari car ils ne sont pas si loin derrière au classement des points."

Villeneuve a par ailleurs affirmé que la domination de Mercedes avec la réglementation Formule 1 de 2026 n’est pas comparable à celle de 2014, car l’avance de l’équipe et de son moteur est bien moindre.

"Eh bien, c’est une domination, mais elle n’est pas énorme. Ce n’est pas comme en 2014 où il y avait plus d’une seconde d’écart et où ils en avaient encore sous le pied. Et d’autres voitures ont également le moteur Mercedes."

"C’est juste qu’ils semblent avoir conçu une voiture facile à conduire, bien équilibrée. Si vous regardez Russell, il ne transpire même pas. C’est comme une promenade de santé. Il a encore une petite marge, et c’est ce qui lui permet d’être difficile à atteindre, de ne pas détruire ses pneus."

"Les autres équipes finiront par trouver un moyen de mieux gérer leur énergie. Mais si vous regardez les courses, les deux pilotes Ferrari ont fait preuve d’un meilleur sens de l’attaque. Regardez les premiers tours. Ils ont compris sur le moment comment utiliser leur énergie et ils mènent la vie dure à Russell. C’était amusant et impressionnant."