Ferrari plombée par les dégâts et la surchauffe à Miami

Frédéric Vasseur n’a pas caché sa frustration après un Grand Prix de Miami particulièrement éprouvant pour Ferrari, marqué par des dégâts précoces sur la monoplace de Lewis Hamilton et une occasion manquée pour Charles Leclerc.

6e à l’arrivée, Leclerc a devancé Hamilton, mais le Monégasque a été rétrogradé de deux places suite à une pénalité de 20 secondes, conséquence de son dernier tour chaotique.

Le directeur de la Scuderia a d’abord dressé le constat d’un dimanche compliqué, alors que tout semblait sous contrôle avant l’extinction des feux.

"Un dimanche très difficile, le week-end s’est plutôt bien passé jusqu’à la course. Au tour 1, on a perdu une partie du plancher et une dérive sur la voiture de Lewis, il a dû ramener la voiture à l’arrivée."

"Charles se battait pour la troisième place avant de perdre pied en fin de course et son erreur. On doit voir le positif, on aurait pu perdre la voiture, mais c’est dur. Il a perdu la voiture sur le vibreur, il attaquait, il a essayé de garder le contact avec Piastri pour les derniers tours."

Le Français a également insisté sur un point clé du week-end : la gestion des pneumatiques et des températures, un facteur déterminant dans l’évolution des performances en course.

"C’était l’histoire dès le début du week-end, gestion des pneus, gestion des températures. On était en bonne position mais les performances ont beaucoup évolué. Mais ça allait très bien dans les 15 ou 20 premiers tours jusqu’à la voiture de sécurité."

Charles Leclerc a confirmé selon Vasseur de bonnes performances pour Ferrari avant que l’intervention de la voiture de sécurité ne rebattre les cartes.

"Le premier relais s’est très bien passé, il y a eu la Safety Car, ça a regroupé tout le monde. Il faut ensuite gérer l’énergie. Mais il y a eu deux phases, la première où nous étions en tête avec l’air propre, et la deuxième où il a fallu gérer tout le monde. Il y avait un écart de performance important entre la période où Charles était en tête et la fin de la course. C’est un point que nous devons analyser, car la situation était similaire lors du Sprint."

"Ce sera comme ça jusqu’à la fin de la saison, il y a 19 courses à faire, tout le monde va tout donner sur le développement. On a vu ce qu’on a amené, ce que McLaren a amené, ce que Red Bull a amené, tout le monde travaille dur et ce sera pareil jusqu’ à la fin de la saison."

Concernant les évolutions à venir, Ferrari ne prévoit pas d’introduire de nouveautés majeures dès la prochaine manche, mais compte sur des conditions plus favorables.

"Au Canada je ne pense pas, mais il fera plus frais ! Mais ce sera un sujet pour nous, probablement pour tout le monde, mais surtout pour nous. On savait avant que la surchauffe serait un problème, et c’est le cas."

"Globalement, ce dimanche a été difficile. Cependant, ce week-end a aussi ses points positifs : les départs étaient bons et les améliorations ont fonctionné comme prévu. Nous savons où nous devons progresser : la régularité, la gestion du trafic et l’exploitation optimale du potentiel de la voiture."