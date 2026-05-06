Leclerc ne veut pas ’rejeter la faute sur la stratégie’ pour son podium manqué

Charles Leclerc estime que c’est son erreur dans le dernier tour, et non les choix stratégiques initiaux de Ferrari, qui lui a coûté un podium lors du Grand Prix de Formule 1 de Miami. Il était troisième lorsque la décision de l’appeler pour un changement de pneus a été prise.

Ferrari a décidé de le faire passer par les stands le premier parmi les quatre premiers pilotes au 13e tour. Cette décision l’a frustré car de la pluie était prévue pour les tours suivants, ce qu’il a signalé à son équipe à la radio.

Un arrêt lent l’a fait ressortir à la 12e place, derrière George Russell. Il est ensuite remonté, se retrouvant à nouveau en lutte avec Oscar Piastri pour la troisième place. Mais dans le dernier tour, le Monégasque est parti en tête-à-queue au virage 3, percutant la barrière avec l’avant gauche de sa SF-26.

"Les dégâts étaient importants. Pour vous dire exactement de quoi il s’agissait, je ne suis pas sûr" a déclaré Leclerc. "Je suis presque certain qu’il y avait une crevaison, il y avait probablement aussi des dommages à la suspension, car je ne pouvais plus vraiment tourner à droite."

"Le départ et la course dans l’ensemble se sont bien passés et nous nous battions pour le podium. À la fin, malheureusement, j’ai fait cette erreur qui me coûte plusieurs positions. C’est de ma faute et je veillerai à ne pas la répéter."

Il reconnait que la stratégie ne l’avait pas écarté d’un possible podium, contrairement à son erreur qui l’a repoussé bien loin de la troisième place, avec une arrivée en sixième position et un recul de deux places sur tapis vert : "Je pense que sans cette erreur, j’aurais pu faire un podium, plus qu’avec la stratégie."

"C’est facile de rejeter la faute sur la stratégie après coup, mais même avec la meilleure stratégie, avec cette erreur dans le dernier tour, je n’aurais probablement pas été sur le podium. Donc, je vais d’abord me regarder en face. Ensuite, je parlerai avec l’équipe pour essayer d’améliorer tout ce que nous devons optimiser."

Le pilote n’exclut pas que, bien que quatre courses se soient déjà écoulées cette saison, le manque de maîtrise de la réglementation, et notamment du déploiement d’énergie, soit à l’origine de cette erreur.

"Je dois évidemment analyser la situation car avec ces voitures, on se pose toujours la question de la quantité d’énergie déployée et, comme c’était le dernier tour, il y en avait peut-être un peu plus à la sortie de ce virage car il suffit de finir le tour avec cette quantité d’énergie."

"Mais ce n’est en aucun cas une excuse. C’est entièrement de ma faute, et ce n’est pas acceptable. Je dois donc me pencher là-dessus. Nous profiterons du temps dont nous disposons pendant cette courte pause avant notre prochaine course au Canada pour analyser et faire des progrès."