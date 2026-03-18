Aston Martin F1 relativise l’absence de Newey, vers un départ d’Alonso ?

L’absence remarquée d’Adrian Newey lors du Grand Prix de Chine a relancé les interrogations autour de son rôle exact au sein d’Aston Martin, dans un contexte sportif de plus en plus délicat pour l’écurie britannique.

Arrivé dans une structure où il cumule de manière inhabituelle les fonctions de directeur technique et de directeur d’écurie, Newey n’était pas présent à Shanghai, alimentant les spéculations sur une possible réorganisation interne voulue par le propriétaire Lawrence Stroll, qui pourrait alléger ses responsabilités opérationnelles au quotidien.

En interne, le discours se veut toutefois rassurant. C’est Mike Krack, responsable des opérations en piste et chef d’orchestre de l’équipe en Chine, qui a tenu à calmer le jeu.

"Nous avions un plan en place concernant ses déplacements et ses absences," a-t-il expliqué. "Il était toujours prévu qu’Adrian ne soit pas présent à toutes les courses cette saison."

Krack insiste également sur l’évolution des méthodes de travail en Formule 1.

"Aujourd’hui, avec tous les moyens de communication modernes, peu importe vraiment où se trouvent les gens. Il gardait un œil sur tout."

Même son de cloche du côté de l’écurie, qui rappelle que Newey partage son temps entre la piste et l’usine de Silverstone.

"Dans son rôle de Managing Technical Partner et de directeur d’écurie, Adrian divise son temps entre les courses et l’AMRTC (l’usine), où il dirige l’orientation technique de l’équipe," a précisé un porte-parole.

Malgré ces clarifications, les rumeurs continuent d’enfler dans le paddock quant à une possible évolution de la direction. Plusieurs noms circulent déjà pour un éventuel rôle à l’avenir, notamment Christian Horner et Andreas Seidl.

Ces spéculations s’inscrivent dans un contexte sportif tendu. Le début de la nouvelle ère avec Honda s’avère particulièrement difficile, le groupe propulseur étant pointé du doigt pour expliquer un déficit de performance significatif.

Alors que certaines informations évoquent des tensions entre Aston Martin et son motoriste, le consultant de l’équipe, Pedro de la Rosa, a fermement rejeté toute idée de rupture.

"Nous sommes ensemble avec Honda et nous allons nous sortir de cette situation ensemble," a-t-il déclaré. "La seule façon d’avancer est de continuer à travailler avec eux."

Cette situation délicate rejaillit également sur l’avenir de Fernando Alonso. En Chine, l’Espagnol a notamment souffert physiquement des fortes vibrations de sa monoplace, symptôme des difficultés actuelles.

De la Rosa n’a pas caché son souhait de voir le double champion du monde quitter la scène sur une note positive.

"Dans le sport, la justice finit toujours par être rendue. La justice serait que Fernando parte en gagnant – je ne sais pas si ce sera un championnat ou une course – mais qu’il sorte par la grande porte, car c’est un grand."

Pour autant, l’incertitude demeure totale quant à la suite de sa carrière. Alonso a confié aux journalistes espagnols en "off" qu’il s’en irait probablement à la fin de l’année s’il ne voyait pas de grands progrès dans les prochains mois. Si les incertitudes demeurent pour 2027, Alonso ne se réengagerait pas dans une 2e année de galère.

"Nous ne savons pas si ce sera la dernière année de Fernando, et je pense qu’il ne le sait pas non plus," a reconnu De la Rosa.

Un point, en revanche, fait consensus : Aston Martin doit réagir rapidement. "En tant qu’équipe, nous devons lui donner une voiture compétitive. Il reste 20 courses. Nous devons continuer à rêver, car la saison est encore longue et nous pouvons renverser la situation."