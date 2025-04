Williams F1 a créé ’un train de DRS’ pour signer une double entrée dans les points

Carlos Sainz s’élançait sixième au Grand Prix d’Arabie saoudite, et le pilote Williams F1 a terminé la course huitième à Djeddah, signant un résultat rassurant après un début de saison difficile. Il se félicite de cette place, qui permet à son équipe de revenir cinquième au championnat, et d’avoir aidé Alex Albon à ne pas être dépassé.

"Aujourd’hui, on a réussi à faire une très bonne course, et à aider Alex pour qu’il remonte dans les points. Donc je suis très heureux, même si l’arrêt au stand a été un peu compromis, j’ai réussi à faire un dernier tour très rapide pour montrer le rythme qu’on avait" a déclaré Sainz.

"Le début de saison a été difficile, mais je savais qu’il le serait avec le processus d’adaptation et que ce ne serait pas simple. C’est difficile pour tous les pilotes qui ont changé d’équipe, je le fais pas à pas et j’aurais peut-être des pas en arrière par moments, mais si je garde la même philosophie je vais dans la bonne direction."

Alex Albon est heureux d’avoir été aidé par la stratégie qui consistait à le rapprocher de Sainz et faire en sorte que les deux Williams s’aident pour ne pas être dépassées : "Honnêtement, on avait un rythme très fort et on a joué la sécurité pour créer un train de DRS et nous assurer de ne pas être dépassés."

"Si nous avions été seuls, on avait un meilleur rythme. Mais c’est ce qu’on a décidé en réunion de stratégie. On l’avait imaginé avec Pierre car il avait un très bon rythme, mais Isack a pris sa place, donc on est contents."

"Je pense que la neuvième place est le maximum qu’on pouvait faire, c’était la dixième mais Yuki s’est crashé et on était les meilleurs des autres. Après hier, c’était un peu mal parti mais l’équipe a fait un très bon travail pour retourner la situation."

James Vowles, directeur d’équipe, conclut : "L’équipe a fait un excellent travail. C’était une belle course qui nous a permis de remonter cinquièmes au championnat des constructeurs. Nous avons la chance d’avoir deux pilotes de classe mondiale au sommet de leur art, et vous avez vu aujourd’hui que cela porte ses fruits. Aujourd’hui, c’était l’équipe qui comptait, pas un individu, et je suis extrêmement fier."