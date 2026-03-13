Hamilton absent des Oscars : la F1 passe avant Hollywood

Lewis Hamilton devra faire une croix sur l’un des plus grands rendez-vous du cinéma mondial alors que la Formule 1 se prépare à disputer le Grand Prix de Chine ce week-end. Le Britannique ne pourra en effet pas assister à la 98e cérémonie des Oscars (Academy Awards), malgré les quatre nominations obtenues par le film "F1" dont il est producteur.

Le septuple champion du monde avait pourtant étudié toutes les options possibles pour se rendre à Los Angeles. Mais le calendrier ne lui laisse aucune marge de manœuvre : la cérémonie se déroule le même jour que la course disputée sur le circuit de Shanghai. Et le décalage horaire, qui aurait pu jouer en sa faveur, n’est pas suffisant.

Le départ du Grand Prix de Chine est prévu dimanche à 15h heure locale (8h en France), tandis que la cérémonie des Oscars débutera à 19h heure de la côte Est des États-Unis (1h du matin le lundi en France). Un écart d’environ seize heures seulement après la course, rendant tout déplacement logistique impossible pour Hamilton.

"C’est tout simplement impossible. J’ai regardé toutes les façons d’y arriver à temps, mais malheureusement je ne peux pas," a confié Hamilton dans le paddock de Shanghai.

Le Britannique suivra toutefois l’événement à distance et restera en contact avec les principaux artisans du projet.

"Mais je ferai un FaceTime avec Joe et Jerry lorsqu’ils seront là-bas, ce qui est cool, et j’en suis incroyablement fier."

Une apparition de Lewis à l’écran n’est donc pas impossible si le film F1 remporte une ou plusieurs statuettes. Réalisé par Joseph Kosinski et produit par Jerry Bruckheimer aux côtés d’Hamilton, le film a en effet été nommé dans quatre catégories majeures : meilleur film, meilleurs effets visuels, meilleur son et meilleur montage.

Sorti à l’été 2025, le long-métrage a rencontré un succès commercial important, générant plus de 630 millions de dollars de recettes dans le monde, uniquement pour le grand écran.

L’implication d’Hamilton dans la production a largement dépassé le simple rôle de producteur exécutif. Le pilote a notamment agi comme consultant technique, afin de garantir l’authenticité des scènes de course.

Une grande partie du tournage a d’ailleurs été réalisée pendant de véritables week-ends de Grand Prix, au cœur même du paddock de Formule 1.

Âgé de 41 ans, Hamilton a également évoqué l’impact plus large du film sur la popularité mondiale de la discipline. Selon lui, le projet a contribué à susciter un nouvel engouement autour de la Formule 1 auprès de publics qui ne suivaient pas encore le championnat.

"Je n’aurais jamais, au grand jamais, imaginé dans un million d’années que ce serait le résultat du travail que nous avons accompli ces dernières années, et c’est incroyable à voir."

"Évidemment, je ne possède pas ce sport, mais voir toute cette promotion dans le monde, voir l’engouement, voir de nouvelles personnes s’enthousiasmer pour ce sport comme je l’ai fait moi-même – comme beaucoup d’entre nous quand nous étions enfants – c’est vraiment formidable de constater qu’il continue de s’étendre."

Le Britannique se réjouit également de pouvoir vivre cette expansion tout en étant encore un acteur majeur du championnat.

"Et en plus de cela, je suis toujours là, toujours capable d’en faire partie et d’en être témoin."